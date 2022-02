Vodafone cria site para explicar e informar clientes sobre ciberataque

© EPA

A Vodafone Portugal criou um site específico sobre o ataque informático de que foi alvo no início da semana, para informar diretamente os clientes sobre o ponto de situação da recuperação dos serviços. O site apresenta toda a informação que tem sido veiculada pela comunicação social, procura esclarecer dúvidas através de um Q&A (ficha informativa do tipo "pergunta frequentes") e apresenta toda a cronologia dos factos ocorridos na empresa após o ataque informático.

Ao Dinheiro Vivo, fonte oficial da Vodafone Portugal explicou que se trata de uma forma de tentar esclarecer os clientes, procurando retirar dúvidas sobre o sucedido. O site da Vodafone encontra-se disponível aqui.

A Vodafone Portugal revelou na terça-feira que foi alvo de um ataque informático, que provocou problemas técnicos e falhas no acesso a serviços fornecidos pela rede do operador. O ciberataque foi identificado na noite de segunda-feira, com a telecom a registar os impactos significativos junto dos mais de quatro milhões de clientes particulares e empresariais. Os efeitos do ataque continuam ser sentidos, embora a empresa já tenha recuperado alguns serviços.

A última informação avançada pela empresa dá conta que o serviço de voz fixa estava a ser recuperado, estando "a ganhar estabilidade", apesar de ainda se registarem "constrangimentos". O Serviço de Apoio a Clientes também foi restabelecido, mas continuam-se a registar perturbações, por exemplo, na reposição dos canais digitais, através da aplicação My Vodafone, "com resultados já alcançados mas ainda sem acessibilidade total".