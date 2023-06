Vodafone desativa rede 3G a partir de julho de 2024

© Unsplash

A Vodafone Portugal anunciou esta sexta-feira que o processo de desativação da rede 3G vai começar em julho de 2024. O fim do 3G da Vodafone em Portugal ocorre 20 anos depois deste operador ter lançado a rede móvel de terceira geração no país.

Segundo o comunicado enviado à redação, a empresa explica que o processo de desligamento será progressivo, criando condições para "uma transição suave e gradual". Para o operador, este é um "passo importante para reforçar o acesso dos clientes no país a comunicações mais rápidas, eficientes e ainda mais seguras".

Sem revelar o universo de clientes que ainda usam diariamente a rede 3G, a Vodafone Portugal esclarece que "a esmagadora maioria dos clientes não será afetada por esta mudança, uma vez que já utiliza equipamentos e cartões SIM compatíveis com as restantes gerações de comunicação móvel [4G e 5G]".

Não obstante, a telecom assegura que os clientes que ainda recorrem ao 3G "serão atempadamente contactados", sendo-lhes dado "um período alargado - um ano - para fazer uma transição gradual, seja atualizando o seu equipamento ou o cartão SIM".

O operador informa, ainda, ter criado uma página no seu site (veja aqui) onde os consumidores poderão poderão esclarecer dúvidas sobre o fim do 3G da Vodafone.

"Esta mudança é inevitável perante a evolução tecnológica e permitirá responder ao crescente consumo de dados, realocando as frequências até agora utilizadas pelo 3G para uso de redes mais modernas como o 4G e 5G. Com esta atualização, que beneficia a digitalização do País, as comunicações ganham mais velocidade, capacidade, estabilidade, eficiência e resiliência", argumenta a Vodafone Portugal.

Segundo a empresa liderada por Luís Lopes, a operação portuguesa está a seguir uma decisão já tomada pelo grupo Vodafone nos Países Baixos, Alemanha, República Checa, Itália, Reino Unido ou Irlanda.

A rede 3G da Vodafone Portugal começou a funcionar em 2004. Há cerca de 20 anos, o 3G representou uma inovação significativa na evolução das telecomunicações nacionais, uma vez que permitia um acesso a internet móvel mais rápida e a streaming de vídeo no telemóvel, por exemplo.

Com o surgimento do 4G e, mais recentemente, do 5G - além do consumo cada vez maior de dados móveis pelos consumidores, os operadores sentem cada vez mais a natural redução progressiva de tráfego na rede 3G. Por uma questão de gestão das frequências disponíveis no espetro e foco dos investimentos em tecnologias mais recentes e mais eficientes (tanto a nível de serviço como no desempenho energético e ambiental), a descontinuação do 3G é encarada como um passo evolutivo no setor das telecomunicações.

A Vodafone é a primeira telecom a anunciar o fim do 3G em Portugal.

Há mais de um ano, em abril de 2022, o Dinheiro Vivo noticiou que Altice, Portugal, NOS e Vodafone Portugal, admitiam acabar com o 3G, em Portugal, seguindo uma tendência internacional já em voga na Europa e também por uma questão de eficiência e qualidade dos serviços assegurados pelas redes 4G e 5G. No entanto, nenhuma tinha um calendário definido. Segundo a Autoridade Nacional de Comunicações (Anacom), no final de 2021, a rede 3G fornecida internet móvel a cerca de 820 mil consumidores, enquanto 32% do total de tráfego de dados correspondia ao 3G.

Em outubro de 2022, Mário Vaz, então CEO da Vodafone Portugal, previa o fim do 3G até ao final de 2025.

Nessa época, por exemplo, as empresas de telecomunicações com atividade na Bélgica, no Luxemburgo, na Polónia, na Roménia, na Eslováquia e em Espanha já tinham decidido acabar com o 3G até ao final de 2025. Por exemplo, no Reino Unido, o grupo Vodafone anunciou a descontinuação do 3G em janeiro deste ano e, em França, a Orange fez saber em março que vai terminar com o 3G até 2028 e com o 2G até 2025.