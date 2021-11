Vodafone disponibiliza 5G a todos os clientes sem encargos adicionais até 31 de janeiro

Mário Vaz, CEO da Vodafone © Filipa Bernardo/ Global Imagens

A Vodafone Portugal já tem autorização da Autoridade Nacional de Comunicações (Anacom) para lançar ofertas comerciais 5G. Ora, a fim de testar a aceitação da nova rede, a telecom disponibiliza até dia 31 de janeiro a rede 5G a todos os clientes, com qualquer tarifário, sem encargos adicionais.

Em comunicado, a empresa liderada por Mário Vaz explica que quer permitir aos consumidores que experimentem "as características diferenciadoras do 5G, designadamente a maior velocidade e qualidade das ligações de dados", desde que tenham equipamentos compatíveis. Ou seja, esta é a forma encontrada pela Vodafone para testar, nesta fase de arranque, a vontade dos seus clientes em aderir à nova rede.

Para que os consumidores que assinam o serviço móvel da Vodafone não será necessária "qualquer ação" para terem 5G.

"A Vodafone quer que a experiência da tecnologia 5G seja o mais democratizada possível e é nesse sentido que providenciamos a experimentação da mesma, a todos os nossos clientes. Como foi nosso compromisso, vamos assegurar também a presença desta tecnologia em todas as capitais de distrito", refere o CEO da Vodafone Portugal, Mário Vaz.

O gestor dá conta que, a nível global, o grupo Vodafone já oferece serviços 5G em 15 países.

Primeiro tarifário 5G da Vodafone

Este é o primeiro passo da Vodafone. Terminado o período experimental, a empresa explica que já tem tarifários prontos para o 5G. "O 5G estará integrado por defeito nos tarifários pós-pagos Red 10GB, Red Infinity e pré-pagos Vodafone You 10GB e Yorn X 10GB, sendo aplicado aos demais tarifários e a pedido do cliente o valor mensal de 5 euros [depois de 31 de janeiro]", lê-se no mesmo comunicado.

"O mesmo princípio e prazo são aplicáveis aos clientes empresariais, estando o 5G disponível de forma automática e integrado nos tarifários Red 10GB, V4 e em todos os planos Infinity, sendo aplicado para os demais tarifários, em caso de decisão de continuidade de acesso ao 5G por parte do Cliente, o valor mensal de 4,07 euros sem IVA", adianta a empresa.

Acresce que 5G da Vodafone também ficará disponível em roaming, a partir desta terça-feira, em Espanha, "alargando-se progressiva e aceleradamente a outros países".