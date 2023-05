Vodafone estreia em Portugal nova box com coluna de som, assistente de voz e Android TV

Dinheiro Vivo 24 Maio, 2023 • 12:00 Partilhar este artigo Facebook

A Vodafone lançou esta quarta-feira uma nova box para os serviços de televisão paga, apresentando-a como a primeira no mercado português com Android TV incorporada, assistente de voz mãos livres em língua portuguesa, e com coluna de som.

Em comunicado, a empresa defende que a nova box, designada de Vodafone TV Plat, vai "revolucionar o sistema de entretenimento em casa". "Este novo produto é o único no mercado português a juntar, no mesmo dispositivo, a interface do serviço de televisão da Vodafone, o sistema inteligente Android TV, um assistente de voz mãos livres em português Europeu, e um sistema de som desenhado e otimizado pela Bang & Olufsen, com suporte de Dolby Atmos, para uma experiência acústica imersiva", lê-se.

A nova box, que passa a estar incluída gratuitamente nos pacotes "Fibra Super Séries" ou noutros pacotes por um valor adicional de cinco euros mensais, tem um sistema de bluetooth incorporado que permite tornar o dispositivo numa coluna de som e um interface Chromecast built-in que permite transmitir facilmente filmes, música, entre outros conteúdos. A grande novidade, no entanto, é o assistente pessoal da Google. "Basta [aos utilizadores] dizerem "Hey Google, desliga a televisão" ou pedir ao Google para encontrar um título específico, procurar por género e obter recomendações personalizadas de conteúdos para assistir", adianta e mpresa.

De acordo com Inês Valadas, a nova box "reforça" o posicionamento da Vodafone em Portugal enquanto "fornecedor da melhor experiência de televisão e de entretenimento para casa, respondendo aos novos hábitos e necessidades de consumo".