Vodafone pisca o olho a novos clientes com duplicação de dados móveis

Setembro é, para muitas famílias, sinónimo de regresso à escola. Aproveitando o arranque do ano escolar, a operadora de telecomunicações Vodafone lançou uma campanha em que duplica os dados móveis para novas adesões aos pacotes TV Net Voz + Móvel.

"A Vodafone oferece a partir de hoje, e até dia 30 de setembro, o dobro de dados móveis contratados nas novas adesões aos pacotes Tv Net Voz + Móvel. A oferta torna-se ainda mais vantajosa para os clientes que associarem mais cartões móveis ao seu contrato, passando a oferta a ser até três vezes mais dados móveis", diz a empresa em comunicado enviado nesta quarta-feira, 1 de setembro, às redações.

A operadora explica ainda que, no âmbito desta campanha, está incluinda a "subscrição, até dois anos, do serviço de streaming HBO Portugal, bem como do serviço Amazon Prime que, entre outras vantagens, disponibiliza entregas gratuitas e ilimitadas de encomendas em dois dias, acesso ilimitado à plataforma de streaming Prime Video, acesso ao Prime Gaming, com jogos gratuitos e uma assinatura mensal do canal Twitch, e acesso à Amazon Photos".

A Vodafone diz que esta campanha foi desenvolvida tendo em conta as "cada vez maiores e mais exigentes necessidades de comunicação dos portugueses, garantindo que tiram partido da melhor experiência de comunicações digitais do País, como comprovam sucessivos testes independentes do mercado nacional".