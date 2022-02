Vodafone Portugal com 298 milhões de receitas totais no terceiro trimestre

Mário Vaz, CEO da Vodafone © Leonardo Negrão/Global Imagens

As receitas totais da Vodafone Portugal cresceram 7,7% no terceiro trimestre fiscal terminado em dezembro, em termos homólogos, para 298 milhões de euros, enquanto as receitas dos serviços aumentaram 9,3%, para 270 milhões, revelou esta quarta-feira a telecom.

Os números avançados da atividade em Portugal "foram impulsionados pelo crescimento sustentado do negócio fixo, bem como pela estabilidade no negócio móvel, que manteve um ritmo constante sob um ambiente muito competitivo".

De outubro a dezembro, período que corresponde ao terceiro trimestre do ano fiscal 2021-2022, o número de clientes fixos cresceu, "dos quais 864 mil são no serviço de banda larga fixa, mais 8.1% do que o mesmo período do ano anterior".

No negócio móvel, a base total de clientes cresceu 3,3%, para 4,7 milhões de assinantes, face a igual período de 2020.

A evolução dos serviços fixos e móveis, sublinha a empresa, "representa o reconhecimento dos clientes na estratégia de inovação da Vodafone".

No final de dezembro, a rede de fibra ótica (FTTH) da empresa liderada por Mário Vaz já servia 4,1 milhões de lares e empresas, mais 11,5% do que um ano antes.

A empresa nota ainda que, comparando com o período homólogo de 2020, "as receitas de roaming, visitantes e pré-pagos aumentaram em resultado de alguma recuperação do turismo, com um impacto positivo na evolução do principal indicador do negócio".

5G e o crescimento sustentado

Para o presidente executivo da Vodafone Portugal, Mário Vaz, este trimestre coincidiu com o lançamento comercial do 5G.

Trata-se de um "marco importante" que entusiasma a telecom e que surge ao mesmo tempo em que a Vodafone "está a registar um crescimento sustentado, com um bom desempenho do negócio fixo e uma estabilização do segmento móvel", segundo o gestor, citado em comunicado.

"Estamos também a prosseguir a nossa expansão de FTTH pelo nosso País a bom ritmo, como demonstra o crescimento de 11.5%, face ao ano passado, que nos permitiu chegar a 4.1 milhões de lares e empresas neste trimestre", destaca o CEO da Vodafone Portugal.