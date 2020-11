Vodafone reage a Anacom: regulador continua a "alimentar propaganda contra operadores"

Em reação enviada ao Dinheiro Vivo sobre as acusações da Anacom sobre os aumentos das mensalidades nos pacotes 3P, que disponibilizam televisão, internet e telefone fixo, a Vodafone esclarece que "em novembro, em resposta ao movimento registado no mercado no início de outubro, foi realizado um ajuste, nas novas adesões, ao preço de um pacote específico da oferta triple play da Vodafone que não inclui TV Box, e que representa pouco mais de 10% das subscrições."

Esta segunda-feira, a Anacom, o regulador das comunicações, acusou os operadores de subir em 3,3% os preços dos pacotes 3P, afetando cerca de 1,7 milhões de pessoas. O valor de 3,3% representaria uma subida de 1 euro na mensalidade paga pelos clientes, indicava a Anacom, que criticou ainda que tenha havido a limitação da velocidade de internet fixa para estes clientes.

Em relação às afirmações sobre a limitação de velocidade da internet, a Vodafone indica que "no que diz respeito às velocidades de 100Mbps oferecidas no pacote em causa (sem box), as mesmas resultavam de uma promoção que terminou no final de outubro, voltando nesta altura a aplicar-se a velocidade base de 30Mbps associada a este pacote específico" e que "manteve as condições de tráfego de internet ilimitado na sua oferta triple play".

O operador aponta ainda "as alterações das ofertas são frequentes em mercados altamente concorrenciais, como é o mercado nacional das comunicações eletrónicas" e que "tal, contudo, não significa que estas alterações se traduzam automaticamente em aumentos de preço." A Vodafone apresenta um exemplo sobre um dos pacotes 3P da empresa, que "sofreu uma redução de preço de 35,40€ para 34,90€".

A Vodafone lamenta "que o Regulador tenha optado, mais uma vez, por comparar o incomparável, concentrando-se num único pacote com condições promocionais. O seu único objetivo parece continuar a ser o de enviesar a perceção dos portugueses relativamente aos preços das comunicações em Portugal e alimentar a sua propaganda contra os operadores nacionais."

A empresa estranha ainda que a Anacom apareça "neste momento, e pela primeira vez, a dar nota de uma alteração de preços, quando estas são bastante frequentes num mercado competitivo como o das comunicações eletrónicas nacional e quando nunca deu igual nota e destaque a reduções de preços como, por exemplo, o acima referenciado."

NOS e Altice também já reagiram

Ainda na segunda-feira tanto a NOS como a Altice, dois players que compõem o trio de principais operadores de telecomunicações em Portugal, reagiram às acusações da Anacom.

A dona da Meo referiu que a afirmação em causa "sobre o aumento de preços do pacote de telecomunicações nada mais é do que uma pura e redonda falsidade".

"De forma alguma se pode aferir que se tenha registado qualquer diminuição da qualidade do serviço na oferta que a empresa tem no mercado", diz a companhia. "As condições referidas pela Anacom não se aplicam a clientes atuais", acrescenta.

Já a NOS indicou que as críticas tecidas pelo regulador "não passam de mais uma iniciativa para tentar enganar os portugueses", afirmando que a Anacom "pretende com este tipo de desinformação criar uma nuvem de fumo para distrair os portugueses das consequências dramáticas que o regulamento do leilão 5G trará para o país".

Os três operadores têm tecido duras críticas à atuação do regulador no tema do leilão para o espetro de 5G.