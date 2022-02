Vodafone. Ciberataque com "origem terrorista" para tornar "claramente" indisponível rede

Mário Vaz, CEO da Vodafone © Pedro Granadeiro / Global Imagens

O presidente executivo da Vodafone Portugal, Mário Vaz, afirmou esta terça-feira que a empresa foi confrontada, na segunda-feira à noite, com um ataque informático de "origem terrorista e criminosa dirigido à rede [da Vodafone Portugal]", cujo objetivo era "claramente tornar indisponível a rede e dificultar ao máximo a recuperação dos serviços". A autoria do ciberataque não foi reivindicada por ninguém e também não terá sido pedido qualquer regaste.

Numa conferência de imprensa, na sede da empresa, em Lisboa, o gestor máximo da Vodafone Portugal referiu que o Centro Nacional de Cibersegurança, a Polícia Judiciária e a Autoridade Nacional das Comunicações (Anacom) já estão a par do caso e a trabalhar em conjunto na investigação. Também os operadores concorrentes - NOS e Altice - estão a cooperar com a Vodafone Portugal, segundo Mário Vaz.

Mário Vaz garantiu, ainda, que não há indícios de "acessos indevidos a dados ou corrupção dos dados dos clientes".

A Vodafone Portugal confirmou esta terça-feira que foi alvo de um ataque informático, que provocou problemas técnicos e falhas no acesso a serviços, com especial impacto no serviço de voz móvel. Segundo o CEO da Vodafone Portugal, o ciberataque foi identificado por volta das 21h de segunda-feira. Desde então que o gabinete de crise está "em ação".

"Perdemos a quase totalidade dos serviços nas primeiras horas", sublinhou Mário Vaz, explicando que durante "uma hora", durante a madrugada, o ataque afetou a totalidade dos clientes". A Vodafone Portugal tem cerca de quatro milhões de clientes particulares e empresariais.

Neste momento os efeitos do ataque informático ainda se fazem sentir, sendo "prioridade absoluta recuperar o máximo de serviços possíveis".

Esse trabalho de recuperação de serviços está a ser feito por níveis de prioridade, explicou o gestor. Recuperar a rede fixa (2G) foi o primeiro passo, seguindo-se a recuperação do serviço de dados móveis 3G - ainda durante a madrugada de segunda para terça-feira. "Primeiro começamos nos Açores e fomos recuperando no resto do país".

"Esta manhã foi recuperado serviço de mensagens escritas (SMS)", disse.

[Em atualização]