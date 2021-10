Web Summit. Como se gere a rede do evento que nos liga à tecnologia

Sala de controlo e supervisão de redes e serviços da Altice Portugal, em Lisboa © Reinaldo Rodrigues/Global Imagens

Quem passa em frente à sede nacional da Altice Portugal dificilmente saberá que é ali, no nº 40 da avenida Fontes Pereira de Melo, em Lisboa, que está instalado o principal centro de gestão e supervisão de todas as redes da maior telecom do país, um local onde engenheiros, técnicos e outros especialistas controlam todas as redes e serviços fornecidos de norte a sul pela Altice. Por estes dias, será a partir dali que a empresa liderada por Alexandre Fonseca vai supervisionar - em articulação com um centro de controlo instalado temporariamente na Web Summit - toda a rede fixa e móvel da Web Summit, para que nada falhe no evento cujo mote é ligar-nos ao mundo da tecnologia, entre 1 e 4 de novembro.

Chegados ao edfício de Picoas, somos encaminhados ao terceiro piso, é ali que se encontra o Centro de Gestão e Supervisão de Redes da Altice (CGSR). Abre-se a porta e enfrentamos um longo corredor, inspirados por Bell, o inventor do telefone: "Inventor é o homem que olha para o mundo e não fica satisfeito com as coisas como elas são. Ele quer melhorar tudo o que vê e aperfeiçoar o mundo. É perseguido por uma ideia, tomado pelo espírito da invenção e não descansa enquanto não materializa os seus projetos".

No final do corredor eis a war room (sala de crise), onde nos encontramos com Manuela Coutinho, head of Global Operation Center , e Artur Costa, diretor de Operações e Serviços de Cliente. São estes gestores que nos explicam como tudo funciona, tendo como pano de fundo uma sala de operações - qual filme de ficção-científica - e um super ecrã gigante ao fundo, mostrando tudo o que é preciso saber para monitorizar redes e serviços no país. Há dois mapas em diferentes escalas, indicadores de serviços, diagramas de redes, tudo espelhado em dashboards construídos pelos engenheiros da Altice. Antes da pandemia, o CGSR chegava a reunir diariamente 500 pessoas só para controlar as redes "24 horas por dia, todos os dias do ano", a partir de Picoas. Agora, o número de presenças físicas é substancialmente menor, devido, sobretudo, ao trabalho remoto e à divisão das operações com os centros de controlo de Linda-a-Velha e Covilhã (onde se encontra o Data Center da Altice), segundo Manuela Coutinho.

Segundo esta especialista em supervisão de redes, o centro de controlo de Linda-a-velha só agora passou a ser um local comum de controlo das redes da Altice. Antes da pandemia era "uma área de disaster recover [recuperação de desastre]". Isto é, se em algum momento, por qualquer motivo crítico, a operação no edfício de Picoas ficasse comprometida, o centro de Linda-a-Velha assumiria o papel de sala principal de controlo de rede e serviços da Altice. Devido à pandemia, a empresa passou a usar o centro de Linda-a-velha e deu aos trabalhadores do CGSR a possibilidade de escolher se preferem este centro ou manter atividade em Picoas. Foi mais uma forma encontrada para manter o distanciamento físico em contexto de pandemia, decisão que poderá ter vindo para ficar.

Mas o trabalho não se faz apenas nas salas de controlo, estando no terreno milhares de técnicos e engenheiros, e outros profissionais. "Só a nossa field force é quase de 2000 pessoas", revela Manuela Coutinho, explicando que o trabalho de campo tem de estar sempre alinhado com as equipas de supervisão - essas, sim, presentes nas salas de controlo e sempre disponíveis a qualquer hora e a qualquer dia.

Feita a apresentação do CGSR, a questão impõe-se: o que é que um evento como a Web Summit exige em termos de serviços de rede? "Exige uma capacidade muito maior do que é a disponibilidade tecnológica [normal]", explica-nos Artur Costa, responsável por liderar a equipa da Altice que estará no Altice Arena e na FIL para supervisionar in loco (e intervir se necessário) a rede da cimeira tecnológica, em articulação permanente com a equipa que ficará na sede nacional da Altice dedicada ao evento co-criado por Paddy Cosgrave.

A Web Summit é encarada pela Altice como um cliente "top corporate", o que significa que pela dimensão dos serviços que requer há um nível de exigência elevado. Mas nada que assuste quem lida diariamente com as redes e serviços de todo o país, nos segmentos empresarial e consumo. "São exigentes, mas têm-nos reconhecido o valor e a capacidade de resposta num evento destes", assegura-nos o gestor.

Essa resposta reflete-se no esforço que a Altice diz fazer por estes dias. A telecom definiu uma equipa de mais de duzentas pessoas para estar presencialmente no evento, sendo 170 só para a operação da rede. "Temos 114 para operações e engenharia, 25 pessoas para supervisão, 8 para segurança e cibersegurança e 23 para suporte administrativo", detalha o diretor de Operações e Serviços de Cliente da Altice.

40 gigas a mais de tráfego

Esta equipa será responsável pelo desempenho de três quilómetros de fibra ótica e outros 45 quilómetros de cabos UTP (servem para assegurar a ligação dos componentes de comunicações mais comuns e, assim, suportar o evento). "Não houve nenhum serviço pedido pela organização que a Altice não conseguisse responder", prossegue Artur Costa, que revela que a Web Summit é responsável pela adição de cerca de 1200 equipamentos novos para suportar e reforçar a rede da feira tecnológica. "Quase mil são só antenas e access points, mais 180 equipamentos de redistribuição da rede distribuída pelos edifícios [circundantes do evento]".

Artur Costa sublinha que este reforço de rede exige-se porque a Web Summit é um evento que concentra milhares de smartphones, computadores e outros aparelhos ligados à mesma rede a partir do mesmo local e, por exemplo, a "rede wi-fi tem limitações no conjunto de devices que suporta em simultâneo". "Temos uma capacidade adicional de 40 gigas de tráfego", revela-nos o gestor, realçando que também a capacidade de servidores instalados e em cloud foi "ampliada". Com este incremento, a rede da Web Summit terá uma capacidade "cinco vezes superior" ao normal, permitindo "entre 70 a 100 mil" telemóveis e computadores portáteis ligados à rede em simultâneo, bem como "vários milhões de conexões em simultâneo" e "alguns milhares" de equipamentos centrais.

Quais serão os desafios diários da Web Summit? Manuela Coutinho conta-nos que o desafio será a supervisão das redes - segmentadas em wired, segurança e wi-fi. "Todas exigem cuidado, mas diria que a rede de segurança se tiver algum problema faz com que o resto não funcione", afirma a gestora. Em alguns casos poderá ser preciso agir em coordenação com operadores internacionais (há ligações que são feitas com gateways estrangeiros), mas com os operadores nacionais não deverá haver essa necessidade - o Dinheiro Vivo apurou que nos dias da Web Summit, nas áreas do evento NOS e Vodafone deverão reforçar a cobertura de rede.

Da supervisão ao tempo de resposta

Como se faz essa supervisão? Sobretudo estando todos os técnicos atentos à plataforma de alarmística da Altice, "onde são recebidos todos os alertas sobre os equipamentos de rede". E os alertas são mais comuns do que o desejável? Talvez não. Os dois especialistas em redes asseguram-nos que existem hoje "uma série de automatismos" na identificação e resolução de problemas, o que ajuda a "simplificar" o trabalho das equipas no terreno.

"Só cerca de 1% dos alarmes é que são vistos pelos técnicos", dizem-nos. "Mas também temos de estar atentos a outras particularidades, como as previsões meteorológicas, saber quando se prevê incêndios, intempéries", avisa a gestora Coutinho.

Manuela Coutinho explica-nos que episódios destes podem causar "impacto nas redes", às vezes motivados por "fatores externos" à empresa, como um corte de energia. E, dependendo do cenário pode ser necessário "declara uma situação de crise". Mas, realçou a gestora, há planos para todos os cenários possíveis de previsão.

Quando há problemas, o que se faz? "Temos de ter uma atuação imediata, dar resposta e ser assertivos na comunicação", segundo a responsável Global Operation Center. O essencial será garantir que os utilizadores das redes da Altice ficam o mínimo período possível sem ligações. Os tempos de resposta podem variar muito, consoante a gravidade do problema, dos equipamentos em causam ou dos contratos estabelecidos com os clientes afetados. Segundo Manuela Coutinho, entre a identificação do problema e a sua resolução o tempo de resposta oscila "desde duas horas a 120 horas".

A chave do desempenho da rede na Web Summit, explicam-nos Manuela Coutinho e Artur Costa, será o foco na supervisão da rede e, quando necessário, na rapidez a solucionar o incidente. Qual é o tempo de resposta aceitável para a Web Summit? "É imediato, é o tempo de sair da war room que lá temos e ir ao local", dizem-nos.

A partir da war room da Web Summit "o importante é a capacidade de diagnóstico", enquanto awar room de Picoas dá o "suporte" do core da rede. Acresce que a sala de controlo de Picoas terá, à parte do recinto da feira tecnológica, no Parque das Nações, assegurar por estes dias um reforço na rede em outros locais, onde a Web Summit organiza pequenas sessões entre este domingo e dia 6 de novembro (em locais tão distintos como o Palácio de Xabregas, Sud Lisboa, Academia de Ciências, Palácios das Necessidades, Museu dos Coches, Pátio da Galé).

Desde 2019 que a Web Summit não era presencial. Ambos os gestores dizem-nos que um evento presencial exige mais do que um evento em formato híbrido ou totalmente online. Mas, face à edição de há dois anos, as exigências de investimento são idênticas. E reiteram: o foco estará nas equipas destacadas para o evento, para assegurar que tudo corre como planeado.