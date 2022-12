ZOPT já entregou 26,07% do capital social da NOS à Sonaecom

Lisboa, 04/03/2022 - Logotipo da operadora de telecomunicações NOS no dia da apresentação de resultados relativa ao ano 2021. (Reinaldo Rodrigues/Global Imagens) © Reinaldo Rodrigues/Global Imagens

A ZOPT entregou na segunda-feira as 134.322.268 ações representativas de 26,07% do capital social e dos direitos de voto da NOS à Sonaecom, de acordo com a participada da Sonae.

Em 28 de setembro foi anunciado que a Sonaecom tinha deixado de ser acionista da ZOPT, que passou a ser totalmente detida pela Unitel International Holdings e Cento Holding Limited, sociedades controladas pela empresária angolana Isabel dos Santos.

Nessa data, procedeu-se à resolução do acordo parassocial que regia as relações entre os acionistas da ZOTP, tendo ficado decidido na assembleia-geral desta entidade proceder à amortização da participação da Sonaecom e à restituição das prestações acessórias, "por contrapartida da entrega das ações representativas de 26,075% do capital social da NOS, que não se encontram oneradas e de uma importância em dinheiro".

Em 12 de dezembro, a Sonaecom anunciou que a ZOPT "procedeu, na presente data, à entrega de 134.322.268 ações representativas de 26,07% do capital social e dos direitos de voto da NOS SGPS - que não se encontram oneradas -, por contrapartida da amortização da participação da Sonaecom na ZOPT e da restituição das prestações acessórias por si efetuadas nessa sociedade".

"A Sonaecom passa, assim, a ser diretamente titular das referidas 134.322.268 ações de 26,07% do capital social e dos direitos de voto da NOS", refere, em comunicado divulgado na segunda-feira, a participada da Sonae.

Acrescenta também que "os administradores nomeados da Sonaecom para integrar o Conselho de Administração da ZOPT, Ângelo Gabriel Ribeirinho dos Santos Paupério e Maria Cláudia Teixeira de Azevedo, apresentaram, na presente data, as respetivas renúncias aos cargos até então exercidos, consolidando-se, desta forma, a cessação de qualquer ligação entre as duas sociedades".

A Sonaecom "reitera a sua intenção de continuar a assegurar um quadro de estabilidade acionista na NOS que permita à empresa desenvolver o seu importante projeto no setor das telecomunicações", conclui.