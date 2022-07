Teleperformance dá informações em tempo real no festival NOS Alive

A Teleperformance, prestadora de serviços de integração digital, vai agora estar presente no festival NOS Alive, que decorre de 6 a 9 de julho, no Passeio Marítimo de Algés, para fornecer informações em tempo real sobre o que está a acontecer. Assim, cada utilizador, através de um código QR espalhado no recinto, consegue utilizar o chatbot para consultar informações no momento. O valor da parceria não foi divulgado.

Simplificando, através do código QR os utilizadores podem encontrar "o alinhamento e a biografia de cada banda no palco, bem como outras informações úteis sobre o festival, como onde comprar bilhetes, como chegar, onde ficar e um mapa do local do festival", revela o CEO da Teleperfomance Portugal, Augusto Martinez Reyes, em entrevista ao Dinheiro Vivo (DV).

Com o slogan "PT ROCKS, TP ROCKS", este inclui várias ativações como um stand no festival com um piso para convidados VIP e giveaways para oferecer bilhetes para o festival nas redes sociais da Teleperformance. E "haverá também promotores no stand a oferecer t-shirts com mensagens da marca relacionadas com as letras das músicas das bandas [que vão atuar] no festival", menciona o responsável.

Esta presença no Alive deve-se à empresa querer estar mais próxima do público jovem. "Sabemos que o nosso público-alvo é jovem, multicultural e adora eventos como o NOS Alive, por isso, é natural que também queiramos marcar presença", explica o CEO.

Captar talento jovem

É a primeira vez que a Teleperformance é parceira do NOS Alive e entra num festival de música. E esperam que esta parceria se realize por muitos mais anos. "Esperemos que seja apenas o início de uma relação de sucesso a longo prazo. A parceria com NOS Alive é uma relação win-win [benéfica para ambos], porque a música não tem fronteiras e é universal".

Questionado se a empresa já esteve noutros festivais em Portugal, o responsável responde: "Esta é a primeira vez que a Teleperformance Portugal é parceira de um festival de música. Temos uma estratégia focada em brand awareness [reconhecimento da marca] e fazer parte de eventos como este está alinhado com esse objetivo".

Ainda este ano, a prestadora de serviços espera reforçar os Recursos Humanos no mercado português contratando cerca de três mil pessoas com idades entre os 18 e 33 anos, com ou sem experiência, nativos ou fluentes em várias línguas como o francês, alemão, dinamarquês e holandês. Atualmente, a prestadora de serviços tem em Portugal uma equipa "multicultural, com mais de 13 mil colaboradores de 111 nacionalidades".

"Na Teleperformance, apostamos numa equipa multicultural, temos várias oportunidades de emprego e oferecemos a possibilidade de crescimento na carreira", conclui Augusto Martinez Reyes.