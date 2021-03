Teleperformance  espera contratar mais duas mil pessoas neste ano

jnpt240409pc reportagem sobre contact centers call centers teleperformance covilha foto pedro correia 240409

A Teleperformance tem uma nova liderança em Portugal. João Cardoso saiu para ocupar o cargo de CEO para França, Itália e Alemanha e para o substituir chegou Augusto Martinez Reyes, argentino que ocupava a presidência executiva em Espanha. Em entrevista ao Dinheiro Vivo, o gestor diz que o objetivo da Teleperformance para 2021 é continuar a crescer "mas num ritmo ainda mais acelerado".

A prestadora de serviços de nearshore (para mercados com proximidade geográfica) e de offshore (para mercados distantes) emprega 11 200 pessoas de 95 nacionalidades em Portugal e vai reforçar o número de colaboradores. "Uma vez que a empresa continua a crescer, quer através da conquista de novas oportunidades junto de atuais clientes quer da captação de novos clientes nos mercados que serve, temos previsto no plano de recrutamento de 2021 a abertura de aproximadamente mais 2 mil oportunidades", diz Reyes.

A quase totalidade dos trabalhadores da Teleperformance (99%) está nesta altura em teletrabalho por causa da covid. Mas mesmo quando a crise sanitária for ultrapassada, nada será como antes.

"Quando a pandemia terminar, não se prevê o regresso ao cenário que tínhamos, uma vez que o Teleperformance Cloud Campus veio demonstrar que é possível trabalhar remotamente em equipa, sem ter qualquer impacto na produtividade dos projetos da empresa." Os benefícios desta nova solução revelaram-se muitos, segundo o gestor.

"As vantagens deste modelo de negócio são inúmeras, já que permite aos colaboradores estarem em permanente contacto entre si num ambiente de trabalho virtual a partir de qualquer parte do mundo, viverem onde quiserem e pouparem o tempo das deslocações diárias para o escritório, libertando esse mesmo tempo para a sua vida pessoal."

Além disso, acrescenta, "este modelo de negócio possibilitou-nos recrutar fora dos dois grandes centros urbanos em Portugal (por exemplo, no Algarve), permitindo-nos aceder ao talento, independentemente de onde se encontre, aumentado exponencialmente a abrangência geográfica do recrutamento". A empresa é um hub multilingue, prestando serviços em 39 idiomas para 40 mercados.

O objetivo é "ter aproximadamente 50% da nossa força de trabalho nos escritórios e os restantes 50% no Teleperformance Cloud Campus". O que faz que não esteja nos planos a abertura de mais centros para juntar aos 12 existentes em vários pontos do país. "Em relação aos escritórios, uma vez que o Teleperformance Cloud Campus permite à empresa crescer através do seu campus virtual, não se prevê para já o aumento do número de centros." A aposta vai antes para o reforço da área tecnológica, na qual serão investidos cerca de seis milhões de euros neste ano.