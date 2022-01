Telepizza vai abrir mais dez lojas em Portugal este ano

Dinheiro Vivo 13 Janeiro, 2022 • 21:17 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

A Telepizza vai continuar a investir no plano de expansão com a abertura de mais dez lojas e numa campanha de reposicionamento exclusiva para Portugal, que será anunciada durante os primeiros meses de 2022.



Em 2021, a Telepizza continuou a sua expansão pelo território nacional, fechando o ano com um total de 150 lojas de norte a sul do país, incluindo ilhas. A 150ª loja teve lugar no Fundão, em dezembro, que levou à abertura de 15 postos de trabalho diretos, naquela que é a terceira loja do distrito de Castelo Branco e que agora serve áreas totalmente novas, avança a empresa em comunicado.



Muitos dos trabalhadores da Telepizza são jovens estudantes que conciliam os estudos com o trabalho, que, desta forma, conseguem ter uma fonte de rendimento extra.



"2021 foi um ano de expansão no qual abrimos, em média, mais de uma nova loja por mês e para 2022 o objetivo continua a ser de crescimento, quer do ponto de vista de novas lojas, quer do número de colaboradores. A Telepizza é uma marca de referência em Portugal e neste ano procuraremos continuar a chegar a mais regiões e, consequentemente, mais portugueses", afirma o responsável de Estratégia de Expansão da Telepizza em Portugal, citado no comunicado.



A mais recente novidade da marca é "As BBQ da Telepizza", três novas pizzas Barbecue de edição limitada, onde a marca reinventa a sua especialidade e pretende proporcionar uma experiência verdadeiramente gourmet.



A marca continua a apresentar espaços uma vasta gama de produtos, desde as mais clássicas, como a Barbecue ou Carbonara, às recentes, como pizzas vegans ou sem glúten. Também os famosos Pizzolinos, uma

especialidade da marca, fazem parte do cardápio.