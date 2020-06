Teletrabalho e ensino leva a aumento de 300% nas vendas de PCs e companhia

A loja online de eletrónica de consumo PcComponentes indica em comunicado que registou “um aumento exponencial de vendas” no período do confinamento. Entre 16 de março e 10 de maio, ao nível global a empresa focada na venda online aumentou em 300% o número de pedidos – com uma média de 7 pedidos por minuto. Já a faturação cresceu 100% em comparação com o período homólogo de 2019.

Na origem dos pedidos estão computadores, periféricos, impressoras e pequenos domésticos de cozinha, que foram os campeões de venda dos consumidores portugueses com um total de mais de um milhão de unidades vendidas.

A declaração de Estado de Emergência e consequente confinamento para evitar a propagação da Covid-19 entre a população gerou uma mudança substancial de paradigma no setor do consumo, especialmente no que toca à tecnologia, “com aumentos nunca vistos nas vendas online”, explica a PcComponentes.

Diretamente relacionado com o teletrabalho e ensino à distância, em comparação com 2019, a PcComponentes registou em Portugal aumentos nas vendas de computadores (600%), categoria onde se destacam os portáteis (780%), domótica (450%), impressoras multifunções (300%), placas gráficas (267%), cabos (220%) e periféricos (200%).

A empresa explica que outra área onde se registou um crescimento sem precedentes foi nos artigos de cuidado pessoal, saúde e artigos domésticos. Os produtos cujas vendas mais dispararam foram os robots de cozinha (800%), máquinas de fazer pão (492%), purificadores de água (350%) e aspiradores (100%).

“Desde muito cedo os nossos armazéns têm estado a funcionar em regime 24h/7dias por semana, sempre com um cuidado redobrado face às indicações da DGS ao nível de segurança e higiene. Assumimos como missão dar resposta às necessidades dos consumidores neste contexto tão complexo, onde de um dia para o outro precisaram de bens indispensáveis para poder continuar a desenvolver a sua atividade e comunicar com a família”, diz em comunicado Alexandre Santos, Country Manager da PcComponentes em Portugal.

Outro dos destaques é a informação de que a plataforma portuguesa teve um crescimento de 70% de novos utilizadores, o que reflete uma evolução na adoção do e-commerce por via da necessidade – já que muitas lojas estavam fechadas ou com grandes restrições de acesso.

Ao nível do perfil do consumidor, a faixa etária entre os 18 e 24 anos cresceu mais de 500% e a dos +65 anos registou uma subida acima dos 300%. Ao nível do tráfego do site português, o tempo médio por sessão aumentou 200% com mais 70% de visitas diárias.

Para fazer face à enorme procura, a PcComponentes Portugal anuncia que decidiu antecipar os planos de expansão previstas para os dois últimos trimestres do ano. Além dos turnos de 24 horas por dia que ainda se mantêm, foi feito um reforço da equipa logística em cerca de 300% e da equipa de ATC em 100%.