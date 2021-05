Teletrabalho está a tirar clientes aos shoppings da Sonae

Centro comercial Colombo. © Reinaldo Rodrigues/GI

Depois de terem estado encerrados devido ao confinamento, os centros comerciais voltaram a abrir portas no mês passado, mas deparam-se como uma realidade diferente. Menos turistas e muitos funcionários em teletrabalho explicam o menor número de clientes que a Sonae Sierra, uma das principais gestoras de centros comerciais do país, tem sentido, de acordo com o Jornal de Negócios.

"Os nossos centros comerciais na Europa estão a ter um desempenho forte e encorajador, em linha com o que assistimos no final do verão e início do outono do ano passado, o que reflete um regresso à normalidade", começou por afirmar Luís Mota Duarte, administrador financeiro da Sonae Sierra, na conferência com analistas que se seguiu à apresentação dos resultados do grupo Sonae do primeiro trimestre, citado pelos jornal.

Contudo, a "normalidade" pré-pandémica ainda está longe. Segundo o responsável da Sonae Sierra, ainda há três fatores que estão a atrasar a recuperação dos centros comerciais. O primeiro prende-se com o teletrabalho. Além disso, há que somar a falta de turistas as limitações quanto aos horários, "que estão a afetar particularmente o setor da restauração", sublinhou.

Desde 1 de maio, os centros comerciais têm de encerrar às 21 horas durante a semana e às 19 horas aos fins de semana e feriados.