Tem de apanhar comboio? Veja as viagens suprimidas, linha a linha

A CP publicou esta noite a lista de comboios suprimidos a partir de quarta-feira. Esta é a segunda etapa do plano de contingência da transportadora ferroviária contra o novo coronavírus (Covid-19) e que implica a redução de 25% no número de viagens nos dias úteis e aos fins de semana. As alterações ao horário têm efeito por tempo indeterminado devido à redução da procura, na ordem dos 60%.

A ativação deste plano de contingência implica o corte de 350 viagens nos dias úteis, de 1400 para 1050 ligações ferroviárias.

A empresa ferroviária lembra que os clientes que “já tenham bilhetes adquiridos para viajar em comboios dos serviços Alfa Pendular, Intercidades e Regional, que não se realizem, poderão efetuar o reembolso no valor total do bilhete adquirido, ou a sua revalidação sem custos, para outro dia/comboio, até aos 10 dias após a viagem original”.

Desde esta terça-feira, a CP suspendeu as ligações internacionais com Espanha, realizadas através do comboio Celta (Porto-Vigo), do serviço Lusitânia/Sud-Express (Lisboa-Madrid-Hendaye) e da linha do Leste (ligação Entroncamento-Badajoz).

Veja quais são os comboios suprimidos, linha a linha:

Alfa Pendular e Intercidades

Regionais e InteRegionais

Comboios Urbanos de Lisboa

Comboios Urbanos do Porto

Comboios Urbanos de Coimbra