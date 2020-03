Tem um restaurante e quer ter take away? Esta app ajuda

Se tem um restaurante ou um negócio na área alimentar e quer avançar para um serviço de take away a aplicação Fast-MP ajuda a que possa servir os clientes em segurança.

A aplicação portuguesa foi criada para ajudar os restaurantes a gerir as filas de espera, agora num momento de pandemia do Covid-19 está a ‘reposicionar’ num momento em que as cadeias e os restaurantes estão a apostar no take away e nas entregas ao domicílio para mitigar o impacto do surto do Covid-19 que determinou o encerramento dos espaços e impôs uma série de condicionalismos para assegurar a segurança de saúde pública.

“À semelhança do que alguns clientes nossos estão a fazer, a ideia passa pelos restaurantes outro qualquer negócio como talhos, etc, usarem os recursos atuais disponíveis para fazerem eles próprios as entregas ao domicílio dos seus clientes”, explica João Gaspar, sócio fundador e o chief operating officer.

“Para a gestão e organização dos pedidos colocamos à disposição a nossa plataforma Fast-MP com acesso gratuito (nesta fase de contenção) cobrando apenas uma pequena comissão sobre o volume transacionado mas já com pagamento via MBWAY incluído (serviço gratuito para qualquer cliente)”, refere o responsável.

Os interessados podem obter mais informação no site da aplicação ou solicitar mais detalhes por correio eletrónico (mail@fast-mp.com)

Esta semana arrancam os primeiros três restaurantes em Lisboa (da cadeia Ribs & Company, insígnia gerida em Portugal pelo grupo Ibersol) com o serviço de entrega em casa.