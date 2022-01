Tem uma ideia de negócio? J. Pereira da Cruz e Tecminho dão prémios

Dinheiro Vivo 18 Janeiro, 2022 • 22:45 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

Apoiar e premiar ideias/projetos inovadores com elevado potencial comercial através do acesso a mecanismos de financiamento adequados e a parcerias de negócio estratégicas é o objetivo traçado. Focado na comunidade da Universidade do Minho, chama-se SpinUM e visa distribuir prémios monetários e oferecer serviços de apoio, sendo as candidaturas avaliadas tendo em conta critérios como o potencial de mercado, a qualidade da ideia e a capacidade demonstrada para a sua execução.

Se é docente, investigador (incluindo bolseiros), aluno ou alumni, está aí o Concurso de Ideias de Negócio SpinUM, lançado com uma parceria da​​​​​ J. Pereira da Cruz e TecMinho.

"Uma das missões J. Pereira da Cruz, S.A., enquanto empresa especializada, é a promoção e consciencialização da importância da Propriedade Industrial (PI), bem como o seu impacto na economia nacional", explicam os promotores do concurso, uma das muitas ações de apoio e de sensibilização para todas as matérias de PI que J. Pereira da Cruz está a desenvolver, em parceria com a TecMinho.

"O SpinUM distribui prémios monetários e oferece serviços de apoio, sendo as candidaturas avaliadas tendo em conta critérios como o potencial de mercado, a qualidade da ideia e a capacidade demonstrada para a sua execução." Esta iniciativa visa ainda permitir aos seus participantes o acesso a um conjunto de soluções, contribuindo diretamente para o seu sucesso.

Saiba mais aqui