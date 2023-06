Aqui é Fresco reúne 1500 convidados na 12ª edição da sua convenção © DR

Fazer crescer o volume de negócios e conseguir novos produtos para as lojas da rede Aqui é Fresco é o objetivo da 12.ª edição da convenção da organização que se realiza domingo e segunda-feira, no Altice Fórum, em Braga. Ao todo são esperados cerca de 1500 fornecedores convidados, que representam um volume de negócios conjunto de cinco milhões de euros, acima dos 4,7 milhões registados em 2022.

Presentes também no evento estarão 700 retalhistas associados da empresa e ainda cerca de 20 potenciais novos clientes. "Os melhores negócios são os que fazemos em contacto direto", afirma, em conversa com o Dinheiro Vivo, Carla Esteves, a diretora-executiva da Aqui É Fresco.

Sendo o lema da rede "Perto e de confiança", é importante para todos os associados da cadeia que os consumidores sintam que as 700 lojas de proximidade independentes, supermercados e minimercados, espalhadas por todo o país, contribuem para ajudar a ultrapassar a difícil fase económica que Portugal atravessa. "Temos conseguido manter os preços, porque assumimos esse compromisso para com os nossos consumidores e clientes", garante Carla Esteves.

"Dessa forma, continuamos empenhados na nossa estratégia de não aumentar as margens de lucro nos produtos, ao mesmo tempo que apostamos na qualidade e no crescimento da nossa marca própria UP". Um crescimento que pode ser explicado pelo aumento da procura de marcas próprias, que acabam por ser mais económicas do que as de fabricante.

"A UP está a posicionar-se muito bem neste campo, com produtos de qualidade e a preços equilibrados no mercado, disponíveis nas nossas lojas de proximidade em todo o país", frisa a responsável, afirmando que a melhor forma de poder oferecer aos consumidores preços mais apelativos - tendo em conta o poder negocial dos hipermercados - é disponibilizar produtos de qualidade. E, ainda, conseguir boas negociações com os parceiros e fornecedores, que "percebem cada vez mais a nossa força e capacidade de vendas".

"E, também, através da nossa experiência no desenho e implementação de mecânicas promocionais apelativas, claramente direcionadas ao nosso consumidor final, aliada a uma comunicação muito eficaz das promoções nas nossas cerca de 700 lojas", detalha.

A expansão da rede

Uma das ambições da Aqui é Fresco era conseguir expandir a rede para o sul do país, mas que não estava a acontecer devido à falta de grossistas no Alentejo. Atualmente, esse crescimento está a começar.

"Estamos a crescer no número de lojas a sul do país, embora ainda não tenhamos atingido o número desejado. Mas contamos, acima de tudo, com cada vez mais associados independentes que pretendem mudar de insígnia e juntar-se a nós", diz Carla Esteves, que assegura que os responsáveis da empresa permanecem atentos às oportunidades no Alentejo e Algarve e que as lojas aderentes da rede, estão mesmo a ganhar espaço à concorrência.

E isso talvez porque, como frisa a diretora executiva, a Aqui é Fresco tem conseguido fidelizar os seus clientes, com o "preço justo de todos os produtos da loja". "Temos vindo a aumentar a aposta na nossa marca própria, a UP. Por isso, conseguimos oferecer um cabaz de produtos bastante variado e com uma excelente relação qualidade-preço", especifica, remetendo o sucesso para o crescimento do número de referências da marca própria UP, que tem acontecido no decorrer deste ano.

Carla Esteves louva o aumento da notoriedade e visibilidade da rede com a realização de diversas ações comunicacionais e a abertura de novas lojas durante este ano. "Estamos muito empenhados no crescimento do cartão de fidelização AeF (Aqui é Fresco), com mais ações e fornecedores que apoiam a sua utilização e divulgação". A responsável adianta, também, que a digitalização tem sido uma ferramenta essencial na consolidação e expansão da rede, ao mesmo tempo que tem ajudado na captação de novos clientes. "Estamos a inovar com uma nova estratégia de comunicação digital, através de uma presença cada vez mais assídua nas redes sociais".

IVA zero

Quando o governo anunciou o IVA zero - que entrou em vigor a 18 de abril e prolonga-se até ao final de outubro, para conter o impacto da inflação no bolso dos portugueses -, a direção da Aqui é Fresco apelou a toda a sua rede para que se comprometesse com a nova lei, implementando-a nas suas lojas.

Carla Esteves diz que o apelo foi ouvido e que a medida tem vindo a ser sentida pelos consumidores, que estão cada vez mais atentos a este tipo de movimentos e de iniciativas. "Temos vindo a sentir que no chamado cabaz de compras há uma quebra, pois em qualquer cabaz temos produtos com IVA zero", refere, afirmando que, no entanto, "a faturação das lojas cresce fruto de mais visitas".

E, no que às contas dos associados diz respeito, a responsável afirma que "o canal de proximidade Aqui é Fresco continua a ver crescer as suas vendas e isso leva a um aumento de faturação por parte dos nossos grossistas".