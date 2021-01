"Temos de manter capacidade produtiva", diz Centeno. E tripulantes da TAP concordam

Maia, 12/08/2020 - TAP Air Portugal no aeroporto Francisco Sá Carneiro. (Leonel de Castro/Global Imagens) © Leonel de Castro/Global Imagens

Não é mera "frase feita sindical" dizer que se acredita que "a manutenção dos postos de trabalho é uma das condições chave para que, assim que o mercado e a situação epidemiológica evoluam favoravelmente, a TAP possa restabelecer a sua operação pré-covid". O próprio ex-ministro das Finanças o afirmou em entrevista nesta semana, realça o SNPVAC: "Temos de manter a nossa capacidade produtiva para o momento que a retoma aconteça", afirmou o agora governador do Banco de Portugal, Mário Centeno.

O respponsável foi citado pelo sindicato para contestar o plano de recuperação proposto pelo governo para a TAP. Com os tripulantes a sublinhar que foi sempre sua prioridade encontrar soluções que permitissem "a manutenção dos postos de trabalho e a viabilização da empresa, agora, e no futuro".

"Com dados concretos, provámos que através de um programa de medidas de adesão voluntária ambicioso conseguimos atingir todos os objetivos salariais do plano de reestruturação, evitando os despedimentos. Apresentámos alternativas que correspondiam às exigências do plano de reestruturação (que ainda não conhecemos) e que cumprem os limites da massa salarial definidos pela própria administração, permitindo um aumento significativo da produtividade. Mesmo assim, para a TAP, isso não é suficiente", lamenta o SNPVAC, em comiunicado enviadoao Dinheiro Vivo, no qual recorda o percurso seguido pelo governo, com Pedro Nuno Santos ao volante das negociações. E lamenta que "o contributo deste Sindicato nunca foi solicitado, apesar da constante e genuína disponibilidade".

"A 26 de janeiro, a administração da TAP apresentou uma proposta de acordo de emergência que mais não era do que uma lista de cláusulas" do acordo de empresa dos profissionais "que a TAP sempre quis eliminar", resultando numa redução "brutal do rendimento dos tripulantes e das suas condições de trabalho". O sindicato adianta que a TAP foi incapaz "de demonstrar a quantificação dessas medidas ou adiantar quantos postos de trabalho visam salvar". E sublinha que a proposta da administração da companhia "é apenas um copy-paste de um documento em tempos enviado para o nosso sindicato para negociação para um novo acordo de empresa".

De acordo com o sindicato, "o desinteresse é tal que só houve ainda duas reuniões, ambas de curta duração, para tratar de um tema tão sério para a vida de milhares de tripulantes e de todas as suas famílias". Pelo que questiona a validade do termo "negociar", ainda que se comprometa a continuar a lutar para "provar que há lugar para todos na nossa TAP" depois de uma reestruturação cujas verdadeiras dimensões não conhecem, uma vez que continuam sem saber quais são os pressupostos de um programa de medidas de adesão voluntária, dois meses depois de lhes ser "prometido" partilhar "as condições desse programa".

"Recordemos: corte de 75M€ de massa salarial e 750 despedimentos; despedimentos esses cujos critérios desconhecemos. Estes foram os números que a TAP avançou. Despedir tornou-se a palavra de ordem. A TAP traçou o caminho, estabeleceu as metas e definiu os limites até onde poderia ir", lamenta o sindicato, no comunicado intitulado "desorganização ou intenção", em que questiona as verdadeiras razões de quem "promete diálogo e reuniões de negociação que de negociação nada têm; impõe datas limite para alcançar um acordo, mas adia os encontros". "É impossível fazer em 10 dias o que não se fez em 8 meses", sublinha.

Os tripulantes vincam a "profunda falta de respeito" demonstrada pelo autismo dos seus interlocutores, já que defendem ter repetidas vezes demonstrado que não será necessário despedir ninguém se "se recorrer às medidas voluntárias que o sindicato propõe e que a empresa também defende".