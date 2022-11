Temperaturas a descer levam a corrida aos aquecedores. Preços a baixar (Imagem de arquivo) © Pedro Granadeiro / Global Imagens

Com o inverno a chegar e o frio a apertar, os portugueses procuram aquecer as suas casas. E de 16 de outubro a 8 de novembro, as vendas de termoventiladores aumentaram 120%, quando em comparação com o período de 1 a 15 de outubro.

A análise é do comparador de preços KuantoKusta, que em comunicado, explica que a procura por soluções de aquecimento subiu 40%. Os consumidores não querem só termoventiladores e procuram também por lareiras, que cresceram 76,89%, bombas de calor (+67,43%) e os aquecedores convetores (+55,82%).

Em outubro, os valores despendidos nos equipamentos rondam, em média, os 250 euros. Uma subida de 42, 87% relativamente ao décimo mês de 2021, em que os consumidores gastaram 175 euros.

Sendo que o preço médio destes equipamentos desceu 20,26%, nas últimas três semanas, esta poderá ser uma boa altura para investir em artigos para aquecimento do lar, alerta Ricardo Pereira, diretor de marketing do KuantoKusta.

"Verificamos uma preocupação crescente dos consumidores portugueses com o aquecimento das suas casas, mas também com o tipo de equipamento que utilizam. Um maior investimento inicial numa solução mais eficiente e económica permite uma poupança a longo prazo e este ano vemos que os portugueses estão a gastar mais na compra dos seus equipamentos", explica aquele responsável.

A preocupação com a poupança energética está na ordem do dia, pelo que o KuantoKusta, frisa que é fundamental que se tenha em conta a eficiência energética dos aquecedores ou ares condicionados escolhidos. Ou podemos correr o risco de ver a fatura da energia aumentar cerca de 50%.