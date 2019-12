Tempestade Elsa: EDP tem mais de 500 técnicos no terreno no Norte e Centro

A EDP Distribuição tem mais de 500 técnicos no terreno por causa da tempestade Elsa. As zonas do Norte e Centro do país são as mais afetadas por esta intempérie e levaram mesmo a empresa a chamar técnicos de outras zonas do país para resolver as falhas de energia que estão a afetar “milhares de pessoas”, adiantou João Marques da Cruz, administrador da EDP com o pelouro da distribuição, em resposta às questões dos jornalistas.

A empresa está a usar “toda a capacidade” energética no terreno, tendo sido ligados 12 geradores para suprir as falhas de energias que se verificaram em distritos como Viana do Castelo, Porto, Braga, Vila Real, Aveiro, Coimbra e Leiria. Marques da Cruz lembra mesmo que “vários torres de alta tensão foram vergados” na sequência desta tempestade.

Acima do rio Tejo, a EDP Distribuição está no terceiro nível mais elevado de alerta e avisa que “durante a noite, a situação deverá ser mais grave no distrito de Lisboa”.

Só depois da tempestade, acrescentou o administrador, a EDP Distribuição “irá repor as torres de alta tensão que foram vergadas” por esta tempestade.