Templeton Global Advisors reduz participação na Galp

O fundo de investimento norte-americano Templeton Global Advisors reduziu a sua participação na Galp de 2,03% para 1,97%, segundo comunicado enviado hoje à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM).

No documento, a Galp informa que em “02 de março de 2018, a Templeton Global Advisors Limited comunicou à empresa que, no dia 01 de março, diminuiu a sua participação indireta no capital social da Galp e direitos de voto correspondentes de 2,03% para 1,97%, correspondentes a 16.368.734 direitos de voto, ou seja, abaixo do limite de 2%”.

Segundo o portal da Galp na Internet, os principais acionistas da petrolífera são a Amorim Energia, com 33,34% do capital social da empresa, a Parpública com 7,48%, o fundo BlackRock com 2,45%, o Henderson Group com 2,34% e o fundo de investimento norte-americano Templeton Global Advisors, agora com 1,97%.