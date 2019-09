Tempo Cloud, Mater Dynamics e I Do são os vencedores do IoT Challenge da Altice

Pelo quarto ano, a Altice Portugal lançou o desafio às organizações portuguesas: que soluções podem ser desenvolvidas na área da Internet of Things (IoT), que possam ser aplicadas ao mundo empresarial? O desafio deste ano era direcionado a três áreas específicas – localização, retalho e saúde -recorrendo aos serviços de IoT que fazem parte do portefólio de soluções da Altice.

Entre dez finalistas, a empresa escolheu a Mater Dynamics, a Tempo Cloud Technology e a I Do – Technology. No caso da Mater Dynamics, a Altice destacou o projeto de localização criado pela equipa, que tem como nome “QStamp + mdFLux”. Trata-se de um microcircuito de baixo consumo, com instalação plug-and-play (com conexão rápida), onde uma etiqueta pode ser colocada nos ativos que se quer monitorizar. Assim, é possível ter acesso a localização, temperatura e humidade dos ativos.

Na área de retalho, foi escolhida a solução da Tempo Cloud Technology, que desenvolveu a “Wall-i – Smart Offline Marketing”. Pensada para o marketing no mundo offline, para aplicação em lojas, esta solução junta inteligência artificial à Internet das Coisas, para poder medir o impacto da publicidade em ecrãs. O mundo do marketing offline não é tão linear para perceber o sucesso de campanhas, por isso, a ideia é que possam ser recolhidos mais dados sobre a audiência: quantas pessoas entram efetivamente na loja, género, idade, etc, e como interagem com as campanhas, para poder adequar as estratégias em loja.

Já a I Do – Technology é uma solução virada para a área da saúde, pensada para a localização de ativos de alto valor, para poder localizar equipamentos como cadeiras de rodas, macas, etc, em tempo real.

Nuno Nunes, CSO B2B da Altice Portugal, responsável pelo mercado empresarial, refere que “o IoT Challenge é mais um contributo da marca empresarial não só para identificar e encorajar o talento português mas também para apoiar as empresas e o desenvolvimento económico do nosso país”. O mesmo responsável destaca ainda a tendência IoT em crescimento a nível mundial. “Numa altura em que a transformação digital está

cada vez mais no centro da estratégia de sucesso das empresas, posicionamo-nos como o parceiro de referência para o desenvolvimento tecnológico do tecido empresarial português”, indica, em comunicado.

As equipas finalistas desenvolveram as soluções entre julho e setembro, com testes aos projetos feitos no laboratório golabs.IoT, em Lisboa. Todas as equipas finalistas receberam “condições especiais” de acesso a serviços IoT da Altice Portugal.

Os vencedores receberam ainda passes Beta para a edição deste ano da Web Summit, com exposição co-brand com a Altice Portugal.