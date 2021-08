Tenerife, Rovaniemi, Berlim e Munique são novos destinos de inverno da Air France

© AFP

Dinheiro Vivo/Lusa 31 Agosto, 2021 • 14:23 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

A Air France informou que Tenerife e Rovaniemi (Finlândia) a partir do aeroporto Paris - Charles de Gaulle (CDG), e Berlim e Munique a partir de Paris-Orly são os novos destinos para o inverno de 2021 (outubro 2021/março 2022).

"Estes destinos podem ser alcançados a partir de Lisboa, do Porto ou agora de Faro no inverno (em continuação do verão) via "hub" da companhia em Paris-CDG", refere a companhia aérea francesa em comunicado.

Além disso, explica que as rotas de verão entre Paris-Charles de Gaulle e Sevilha (Espanha), Las Palmas (Ilhas Canárias, Espanha), Palma de Maiorca (Ilhas Baleares, Espanha), Tânger (Marrocos), Faro (Portugal), Djerba (Tunísia) e Cracóvia (Polónia) serão também continuadas no inverno de 2021.

A ​​​​​​​Air France anunciou recentemente a abertura dos destinos Zanzibar (Tanzânia), Colombo (Sri Lanka) e Muscat (Omã), oferecidos a partir de Paris-Charles de Gaulle e Paris-Orly, sendo que estes podem ser alcançados a partir de Lisboa, do Porto ou agora de Faro, no inverno, via Paris-CDG, lê-se na nota distribuída.