Ténis: Finais da Taça Davis em exclusivo na SportTV

Novak Djokovic © EPA/ALESSANDRO DI MARCO

"As finais da Davis Cup voltam a jogar-se na SPORT TV, entre os dias 25 de novembro e 5 de dezembro." É assim que chega o anúncio da marca que garante 11 dias com mais de 90 horas de ténis de alto nível, em direto e em exclusivo.

Será uma oportunidade de luxo para ver em ação o número um mundial, Novak Djokovic (Sérvia), e o seu mais direto perseguidor no ranking ATP Tour, Daniil Medvedev (Rússia), que lideram as respetivas equipas, num evento que contará ainda com alguns dos ocupantes das cadeiras de topo, entre os 20 melhores do mundo, incluindo Andrey Rublev e Aslan Karatsev (Rússia), Matteo Berrettini e Jannik Sinner (Itália), Felix Auger-Aliassime e Dennis Shapovalov (Canadá), Cameron Norrie (Grã-Bretanha), Pablo Carreno Busta e Roberto Bautista Agut (Espanha).

Os EUA, recordistas na história da competição com 32 títulos desde 1900, levam John Isner, Reilly Opelka e Taylor Fritz, e de França, campeã de 2017, chega Ugo Humbert, enquanto a Croácia, que em 2018 conquistou o seu segundo título, terá ao leme Marin Cilic.

"A SPORT TV oferece aos adeptos da modalidade o Torneio de Wimbledon, os Torneios ATP Masters 1000 + ATP Finals, ATP 500, ATP 250, as ATP NextGen Finals, a ATP Cup e ainda os principais torneios internacionais que se realizam em Portugal (em parceria com a Federação Portuguesa de Ténis), aos quais se junta uma vez mais agora a Taça Davis, com as finais agendadas para começar" hoje, comunica a SportTV.

Neste ano a competição terá um "multi-city format", com as cidades de Madrid (Espanha), Innsbruck (Áustria) e Turim (Itália) a acolher as primeiras eliminatórias referentes à fase de grupos. A partir dos quartos-de-final (com exceção de um confronto) e até à grande final, os jogos realizam-se na Caja Magica de Madrid, que voltará a ser capital mundial do ténis.