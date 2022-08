Tensão na TAP. "Trabalhadores são livres de falar. O que importa é apresentar resultados"

Christine Ourmieres-Widener, CEO da TAP © Patrícia de Melo MOREIRA/AFP

A tensão entre os trabalhadores e a administração da TAP parece estar para durar. Depois das manifestações que decorreram nas últimas semanas, que juntaram os sindicatos dos pilotos, tripulantes e técnicos de manutenção, a CEO da companhia garantiu que não há margem para negociar a reversão dos cortes salariais, impostos no âmbito do plano de reestruturação aprovado pela Comissão Europeia.

Relacionados TAP reduz prejuízos para 202 milhões de euros no primeiro semestre

"É completamente impossível pensar que podemos reverter alguma coisa com apenas seis meses de plano [de reestruturação]. O plano deve ser consistente com as metas que precisamos", garantiu Christine Ourmières-Widener esta terça-feira, 23.

Durante a conferência de imprensa de apresentação dos resultados do primeiro semestre da companhia, a CEO da TAP admitiu temer que os protestos avancem para greves, mas mostrou-se otimista com a postura dos trabalhadores. "Qualquer gestor fica preocupado com perturbações adicionais mas, definitivamente, estamos confiantes que os nossos sindicatos compreendam o plano de reestruturação e é por isso que temos trabalhado com eles", disse.

A CEO desvalorizou as acusações de má gestão, de que a TAP tem sido alvo nas últimas semanas por parte dos trabalhadores, e garantiu que o foco está na recuperação da operação. "Só podemos julgar a empresa com base nos resultados e hoje apresentamos bons resultados. Compreendo a frustração mas é importante basearmos as opiniões em factos e números e a TAP esta a fazer bom trabalho", disse, recusando-se a responder às várias críticas. "Eles [os trabalhadores] são livres de falar, preferimos responder mostrando resultados", atestou.

A gestora adiantou que no segundo semestre do ano irá iniciar uma nova fase de negociações dos acordos de empresa com o objetivo de substituir os acordos de emergência assinados no final do ano passado, sublinhando que este processo permitirá "construir de forma positiva" a relação com os trabalhadores da empresa.

Recorde-se que na semana passada o Sindicato Nacional do Pessoal de Voo da Aviação Civil (SNPVAC), o Sindicato dos Pilotos da Aviação Civil (SPAC) e o Sindicato dos Técnicos de Manutenção de Aeronaves (SITEMA) protagonizaram uma marcha silenciosa de protesto contra a gestão da TAP. Além de reiterarem o apelo para a reversão dos cortes salariais, justificado com a retoma da operação de verão, os representantes dos trabalhadores acusam também a empresa de "desperdiçar milhões de euros" na contratação de serviços de leasing para fazer face à operação dos meses de maior procura depois de ter despedido funcionários durante a pandemia.

Última injeção de mil milhões chega ainda este ano

Durante a conferência de imprensa, o administrador financeiro da TAP, Gonçalo Pires, confirmou que a empresa irá receber a última injeção de capital por parte do Estado, no valor de 990 milhões de euros, até ao final do ano, conforme estava definido no Orçamento do Estado para 2022.

Este será o último ano em que a transportadora recebe apoio financeiro no âmbito do plano de reestruturação aprovado por Bruxelas em dezembro de 2021, numa fatura total que custará ao Estado 3,2 mil milhões de euros. A empresa liderada por Christine Ourmières-Widener recebeu um empréstimo, convertido em capital, de 1,2 milhões de euros em 2020 e 998 milhões de euros no ano passado. Destes, uma fatia de 462 milhões de euros dizem respeito a compensações por danos covid e 536 milhões de euros foram recebidos através de um aumento de capital.

Christine Ourmières-Widener congratulou-se com os resultados da primeira metade do ano assegurando que os números superam o previsto no documento assinado com Bruxelas. "Estamos melhor do que o plano [de reestruturação], com a recuperação do tráfego e com a 'yeald' a mostrar uma boa performance'", disse.

Gonçalo Pires reiterou que "operacionalmente a empresa esta a ter uma melhor performance do que estava no plano" e acredita que a TAP encerre o ano com prejuízos inferiores a 54 milhões de euros, ou seja, o limite inscrito para este ano no plano de reestruturação.

Em atualização