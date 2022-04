Terceira edição do programa Mais Ajuda vai distribuir 361 mil euros por dez vencedores

Ao todo foram angariados 361 mil euros para dividir por 10 instituições

O programa "Mais Ajuda" já tem vencedores. A terceira edição da iniciativa do Lidl - em parceria com as rádios Renascença, RFM e Mega Hits e ainda com a consultora Beta-i - culminou nesta terça-feira com a anúncio das dez instituições que apresentaram os melhores projetos nas áreas da educação e formação e que pretendem combater a desigualdade social.

Cada um dos vencedores vai receber cerca de 36 mil euros para implementar os seus projetos diferenciadores, que têm como objetivo "promover a igualdade de oportunidades e a integração social através de programas educativos dirigidos, por exemplo, a refugiados e migrantes, ex-prisioneiros, vítimas de violência doméstica e bullying, pessoas com deficiência e ou/necessidades especiais, de todas as faixas etárias", explicou o Lidl, em comunicado.

Os vencedores são cinco startups e um igual número de IPSS, que para além do prémio em dinheiro, vão poder divulgar o seu trabalho nas rádios do Grupo Renascença e ainda ter sessões de mentoria com especialistas em gestão da Beta-i.

Para Elena Aldana, diretora de Assuntos Públicos e Comunicação Corporativa do Lidl Portugal, escolher estes vencedores "não foi fácil". "É um privilégio podermos contribuir para que estes projetos cresçam e façam a diferença na nossa sociedade, ajudando a combater a pobreza e as assimetrias sociais em Portugal, através de uma ferramenta tão poderosa como a educação", frisou.

De acordo com o Lidl, foi graças aos seus clientes - que no Natal "optaram por comprar produtos Deluxe nas lojas" - que se tornou possível obter o valor de 361 mil euros, que agora vai reverter para auxiliar estes projetos.

Como explica a marca, foram 600 as candidaturas que se sujeitaram a "rigorosos critérios de avaliação" e onde "o impacto social do projeto, o seu potencial de crescimento, a maturidade e complementaridade da equipa, o grau de inovação do projeto e a sua viabilidade e sustentabilidade no tempo", foram analisados por um júri de cinco pessoas.

Para a adjunta do presidente do Grupo Renascença, Isabel Figueiredo, a existência do Mais Ajuda é "uma realidade concreta e mensurável, capaz de fazer a diferença neste tempo em que vivemos" e que comprova a generosidade dos portugueses.

Ansioso pela próxima edição deste programa está o CEO da Beta-i, Diogo Teixeira, que considera que todos os candidatos "enchem-nos de esperança e certeza em relação ao progresso que Portugal está a fazer na área da edução e na promoção da igualdade".

Nas três edições o Mais Ajuda já entregou um total de 844 mil euros a 26 projetos de inovação social.