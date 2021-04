Terceira fábrica de 25ME da BorgWarner cria mais 300 empregos

Dinheiro Vivo/Lusa 28 Abril, 2021 • 16:39 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

A terceira fábrica da BorgWarner em Viana do Castelo vai começar a produzir motores elétricos para o setor automóvel em 2023, num investimento de 25 milhões de euros e criar mais 300 novos postos de trabalho.

Em conferência de imprensa realizada através de videoconferência, após a assinatura do contrato de investimento entre a Câmara de Viana do Castelo e a multinacional norte-americana, o gerente em Portugal, Ricardo Moreira adiantou que a nova unidade produtiva vai ocupar 17 mil metros quadrados de terreno no parque empresarial de Lanheses, onde o grupo já emprega 950 trabalhadores.

O responsável explicou que o novo investimento resulta da aposta na transição energética, estimando em que em 2030 "45% do negócio da BorgWarner estará centrado na produção de motores elétricos".

"Nos próximos meses vamos já assistir ao início da construção desta unidade que vai começar a produzir no início de 2023", adiantou, acrescentando que "a nova fábrica será a terceira na Europa deste setor de negócio e irá produzir motores elétricos para clientes europeus do grupo".

Atualmente, em Viana do Castelo a Borgwarner tem um volume de negócios de 170 milhões de euros, prevendo-se a duplicação deste valor, com o novo investimento".

Para o presidente da Câmara de Viana do Castelo o terceiro investimento do grupo "é mais uma prova da confiança que a multinacional depositou no país e, em particular, na capital do Alto Minho".

"Com este contrato somos parceiros para a vida, enquanto a BorgWarner estiver cá", sublinhou José Maria Costa.

"Esta prova de confiança da Borgwarner, com um terceiro investimento, significa que Viana do Castelo se continua a manter como um espaço de atração e como um espaço no qual as empresas confiam", afirmou o autarca, destacando "o espírito de confiança entre os diversos parceiros".

A multinacional instalou-se na capital do Alto Minho em 2014, num investimento de 25 milhões de euros e na altura estimava criar 500 postos de trabalho.

Em 2014, os incentivos concedidos pela Câmara de Viana do Castelo evitaram a saída da multinacional norte-americana BorgWarner, de Portugal, encontrando-se instalada no município vizinho de Valença.

Na altura, a multinacional beneficiou de um conjunto de isenções de taxas de infraestruturas, apoios à aquisição de terrenos e acompanhamento de processos de licenciamento, entre outras medidas.

A autarquia contratou ainda, um gabinete especializado, por 40 mil euros, para conceder apoio técnico à multinacional na construção da nova fábrica.

O grupo é líder mundial de produtos em soluções de tecnologia limpa e eficiência para veículos de combustão, híbridos e elétricos. Com fábricas e instalações técnicas em 96 localizações em 24 países, a empresa emprega cerca de 50.000 pessoas.

Tem um volume de faturação anual de 10, milhões de dólares, sendo que "um terço do seu negócio está instalado na Europa".