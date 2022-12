Teresa Abecasis: "Galp vai triplicar a produção solar em operação até 2025"

Teresa Abecasis, administradora e Chief Operating Officer Commercial da Galp. © DR

Responsável pelo negócio comercial da Galp desde julho de 2021, Teresa Abecasis revela ao Dinheiro Vivo as transformações prioritárias que a energética está a levar a cabo para responder aos desafios da sustentabilidade. E desvenda os projetos-bandeira da companhia para se solidificar como referência incontornável nas renováveis, com particular relevo na energia solar, mas também uma presença cada vez mais forte no elétrico e nos biocombustíveis. Em tudo isto, assume teresa Abecasis, o fator inovação é determinante, o que explica o investimento da Galp nessa área.

A Galp está em plena transformação do seu negócio e a seguir uma aposta assumida na energia solar. Que passos e investimentos vão dar gás a esta área no próximo ano?

Temos vindo a fazer uma aposta profunda na recomposição da carteira de atividades, nos últimos anos, no nosso caminho para a neutralidade carbónica em 2050. Uma das principais alavancas desta transformação - em que nos comprometemos a aplicar metade do nosso orçamento anual de investimentos até 2025 - é a criação de um polo de crescimento centrado nos negócios de baixo carbono que, a prazo, assuma a preponderância que a energia fóssil ainda representa na nossa estrutura de negócios.

É o caso do fotovoltaico.

No caso específico do solar, a Galp é atualmente um dos três principais produtores de energia fotovoltaica da Península Ibérica e ao longo dos próximos anos iremos reforçar ainda mais essa presença. Em 2023, iremos inaugurar o primeiro parque fotovoltaico de grande escala em Portugal, em Alcoutim. Temos previsto o arranque da construção de outros 15 parques na Península Ibérica e vamos começar igualmente a construir parques solares e eólicos no Brasil. Neste momento temos 1,3 GW de capacidade de produção solar em operação e vamos triplicá-la até 2025.

E vão apostar também na produção descentralizada?

O nosso negócio de crescimento mais rápido neste momento é o da produção descentralizada de energia solar para autoconsumo - ou seja, o aproveitamento dos nossos telhados para produzirmos a energia que consumimos nas nossas casas e empresas.

A mudança do petróleo para as renováveis está a acelerar rumo à descarbonização. Que prioridades tem a Galp estabelecidas nesta vertente até 2025?

A Galp tem inúmeros projetos estruturantes em fase final de preparação para a tomada de decisão final de investimento, não apenas na área das renováveis. Estamos a falar, por exemplo, de dois projetos de 100MW para a produção de hidrogénio verde - um na refinaria de Sines, outro com diversos parceiros nas instalações da antiga central térmica da EDP, igualmente em Sines. Estamos, em parceria com a Northvolt, maior fabricante europeu de baterias, a construir uma unidade de conversão de lítio para a produção de baterias em Setúbal. E temos igualmente em fase final de decisão o investimento em unidades que nos permitirão produzir biocombustíveis avançados, combustíveis sustentáveis para aviação e para a marinha e outras alternativas que permitam a descarbonização das nossas operações industriais e, em simultâneo, a descarbonização das atividades dos nossos clientes.

A inovação desempenha, nesta transformação para a economia descarbonizada, um papel fundamental. E a empresa tem-se dedicado a potenciá-la. Que exemplos de sucesso têm saído desta veia inovadora?

Todos estes projetos são exemplos de inovação. Nesta altura, contam-se pelos dedos de uma mão os eletrolisadores em construção em qualquer parte do mundo com a dimensão dos que nós nos propomos desenvolver. Também na cadeia de valor das baterias, queremos ser a unidade mais inovadora e sustentável da Europa. E temos vindo igualmente a promover o desenvolvimento de startups que estão a abrir novos caminhos na gestão da mobilidade sustentável, associados à expansão da mobilidade elétrica. Aqui, cabe sublinhar que a Galp duplicou a sua rede de carregamento elétrico para mil pontos no ano passado e voltou a duplicá-la este ano, para os 2 mil pontos. O objetivo que assumimos é o de atingir os 10 mil pontos de carregamento ibéricos já em 2025.

Estes investimentos acontecem num contexto adverso - temos inflação recorde, as cadeias logísticas ainda com interrupções, problemas com matérias-primas, falta de mão-de-obra... Quais são os principais desafios que a Galp antecipa para o novo ano e como irá enfrentá-los?

São questões com que temos que lidar, mas que afetam todas as regiões e blocos económicos e, como tal, não nos colocam em situações de desvantagem comparativa. Preocupam-nos mais questões específicas da Europa, nomeadamente a lentidão dos processos de tomada de decisão. Muitos dos projetos que temos em curso visam mesmo criar condições para uma reindustrialização da Europa e para encurtar as cadeias logísticas.

Qual é o maior desafio que a economia portuguesa enfrenta em 2023?

Em termos de desenvolvimento do setor energético, temos já definidos os grandes instrumentos de política europeia e nacional, como o REPower Europe, que definem os objetivos de descarbonização e de desenvolvimento das diversas tecnologias ao longo dos próximos anos e décadas. O grande desafio é declinar estas metas de alto nível em instrumentos e programas práticos que permitam que as coisas acelerem no terreno. Quando comparamos as condições de investimento com as de outras regiões do globo, como a Ásia, ou os Estados Unidos, em que o novo plano de redução da inflação contempla biliões de dólares em apoios à promoção dos carros elétricos ou do hidrogénio verde, vemos que na Europa continuamos com demasiados campos em aberto nas nossas folhas de Excel para que os planos de investimento batam certo. Do lado das empresas, temos uma visão clara em relação aos investimentos que devem ser feitos.