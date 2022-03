Tesla com luz verde para construção de mega fábrica perto de Berlim

Dinheiro Vivo 05 Março, 2022 • 13:19 Partilhar este artigo Facebook

A fábrica da Tesla que Elon Musk quer construir perto de Berlim, na Alemanha, recebeu uma pré aprovação para avançar. As autoridades de Brandenburg deram luz verde esta sexta-feira, segundo a agência Reuters, pondo fim a longos meses de espera. A nova unidade industrial devia ter começado a laborar no verão do ano passado.

Trata-se, no entanto, da primeira de uma série de autorizações de que vai precisar antes de começar a laborar. O objetivo de Musk é produzir 500 mil veículos elétricos por ano.

Esta mega fábrica, na qual serão investidos cinco mil milhões de euros, vai empregar 12 mil trabalhadores, sendo que 2600 já foram contratados, de acordo com os sindicatos do setor, avança a agência de notícias.

Com esta nova fábrica, o CEO da Tesla quer assumir a liderança do mercado de veículos elétricos na Europa, destronando a alemã Volkswagen que, segundo a Reuters, tem uma quota de mercado de 25%, contra os 13% da Tesla.

A Volkswagen, por sua vez, também adiantou esta sexta-feira que vai investir cerca de dois mil milhões de euros numa nova unidade industrial perto da sede, em Wolfsburg, para fabricar o modelo elétrico Trinity. A construção deverá iniciar-se no próximo ano.