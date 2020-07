Tesla é a marca automóvel mais valiosa do mundo

A Tesla já é a marca automóvel mais valiosa do mundo. As ações da insígnia liderada por Elon Musk estão avaliadas esta quarta-feira em 205 mil milhões de dólares (182,6 mil milhões de euros) pelo mercado bolsista norte-americana.

Apesar de ter produzido perto de 367,5 mil automóveis em 2019, a marca norte-americana superou o valor da capitalização bolsista da Toyota.

No ano passado, a marca japonesa produziu mais de 10 milhões de automóveis, sendo a segundo maior fabricante automóvel do mundo. Ainda assim, as ações da construtora nipónica fecharam a sessão de quarta-feira na Bolsa de Tóquio a valerem cerca de 200 mil milhões de dólares.

Nos últimos 12 meses, as ações da Tesla aumentaram em cinco vezes o valor da sua cotação, de 230 dólares para 1100 dólares, o que tem surpreendido alguns analistas: enquanto as ações da Toyota negoceiam 16 vezes acima dos seus lucros, os títulos da Tesla negoceiam quase 220 vezes acima dos seus ganhos, lembra o Financial Times. Nem a Amazon, a empresa mais valiosa do mundo, negoceia com tamanhos múltiplos.

A Tesla também tem ganhado ainda mais destaque porque as suas ações têm valorizado durante a pandemia enquanto as restantes concorrentes têm visto as suas ações a desvalorizarem – na Toyota, os títulos caíram mais de 12% desde o início de fevereiro.

A obtenção deste estatuto ocorre na semana em que a Tesla comemora 10 anos na Bolsa dos Estados Unidos.