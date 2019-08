Tesla é líder na venda de carros elétricos em Portugal

Nos primeiros sete meses do ano, a Tesla assumiu a liderança na venda de carros elétricos e Portugal, ultrapassando a Nissan. A empresa norte-americana fundada por Elon Musk vendeu 1255 veículos no mercado nacional, indicam os dados da ACAP – Associação do Comércio Automóvel de Portugal, noticia o jornal Público.

O Model 3 foi responsável pela maior parte das vendas. Entre janeiro e julho, foram vendidos 941 Model 3, 182 Model S e 132 Model X.

No ranking por modelos, ainda é a Nissan a levar a taça, com 1108 Leaf vendidos em Portugal no período analisado. Segue-se o Model 3 e em terceiro lugar o Zoe da Renault, com 627 veículos vendidos.

Ao todo, os primeiros sete meses de 2019, foram colocados no mercado português 4341 veículos elétricos, o dobro do valor registado no mesmo período do ano anterior.