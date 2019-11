Tesla escolhe Berlim para construir fábrica na Europa

A Tesla vai construir uma unidade de produção de baterias e um centro de engenharia e design em Berlim, Alemanha, anunciou o fundador da empresa, Elon Musk. A decisão prende-se com a qualidade da engenharia do país, disse o responsável.

“É óbvio que alguns dos melhores carros do mundo são fabricados na Alemanha”, disse Elon Musk. “Também vamos criar um centro de engenharia e design em Berlim, porque Berlim tem a melhor arte do mundo”, acrescentou.

A fábrica estará localizada em Gruenheide, a uma hora de Berlim, deverá criar 10 mil empregos. Logo após o anúncio oficial, Musk postou no Twitter que a fábrica produzirá baterias, motores e veículos, começando com o Modelo Y. A produção deverá arrancar em 2021.

A fábrica alemã será a quinta grande unidade Tesla. A primeira está instalada no estado de Nevada (EUA) e produz baterias para a fábrica de montagem em Freemont, Califórnia. Entretanto, construiu também uma grande fábrica em Xangai, China, que está prestes a começar a comercializar os seus primeiros carros. Em Nova Iorque, a Tesla prevê construir uma unidade de produção de telhas solares.

A Alemanha é o principal mercado europeu de veículos de luxo e possui programas para incentivar a venda de veículos elétricos. Mas a transição no setor automóvel para os carros elétricos não está fácil. A Audi e a Daimler estão em duras negociações com os sindicatos sobre onde serão fabricados os novos veículos.

A Tesla tem concorrido de forma direta na Europa com vários dos gigantes alemães da indústria automóvel, como o Grupo Volkswagen (da Audi à Porsche), a Mercedes ou a BMW e chega agora ao país não só com a produção de carros elétricos, mas com o centro de engenharia.