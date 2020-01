Tesla lidera carros elétricos em Portugal. Vendas batem recorde

Chegar, ver e vencer. A Tesla foi a marca que mais vendeu carros elétricos em Portugal no primeiro ano em que registou oficialmente as suas vendas em território nacional. Em 2019, a marca norte-americana registou um total de 1979 veículos, de acordo com os dados publicados esta quinta-feira pela ACAP – Associação Automóvel de Portugal.

O último ano também marcou um novo recorde de vendas para este tipo de automóveis em Portugal: foram comercializados 7096 veículos movidos exclusivamente a baterias, mais 75,2% face a 2018, quando foram comercializadas 4047 unidades.

A marca liderada por Elon Musk conquistou os portugueses sobretudo com o Model 3, o primeiro veículo de larga produção. A Nissan, habitual líder nesta motorização, desceu para a segunda posição, com 1759 carros elétricos vendidos. O parceiro francês Renault ficou com a terceira posição, tendo registado 1107 matrículas.

Tesla, Nissan e Renault, juntas, concentraram mais de dois terços das vendas deste tipo de automóveis em Portugal. 2019 foi o primeiro ano completo em que passaram a ser pagos os carregamentos nos postos de carregamento rápidos.

A partir de junho de 2020, espera-se também que os carregamentos comecem a ser pagos nos postos de carregamento normal e que ainda pertecem à rede Mobi.E.