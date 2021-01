Tesla lidera vendas de elétricos em Portugal em 2020

Tesla Model X em exibição numa feira de importações de Xangai, na China, em Novembro de 2020. © EPA/ALEX PLAVEVSKI

A Tesla foi a marca que vendeu mais automóveis elétricos em Portugal em 2020. Com 1413 matrículas, a empresa liderada por Elon Musk voltou a ocupar a primeira posição no segmento de ligeiros de passageiros, de acordo com a informação disponibilizada esta terça-feira pelo portal estatístico AutoInforma, detido pela Associação Automóvel de Portugal (ACAP).

A marca norte-americana registou praticamente um em cada cinco veículos ligeiros de passageiros sem emissões vendidos em Portugal em 2020. Ficou com uma quota de mercado de 18%, num total de 7830 matrículas. No sábado, a Tesla comunicou a entrega de 499 550 veículos em 2020 em todo o mundo, ficando a 550 unidades da meta dos 500 mil exemplares estabelecida no início do ano.

A liderança dos veículos elétricos muda de condutor, contudo, se forem acrescentados os veículos ligeiros de mercadorias. A Renault, nesse caso, é a líder dos ligeiros, com 1415 registos, ficando à frente da Tesla por dois carros.

A Nissan ficou com a terceira posição no ranking das vendas de carros elétricos, com 1165 unidades de ligeiros de passageiros e 53 automóveis comerciais.

2020 foi o melhor ano de sempre para os automóveis elétricos em Portugal: foram matriculados 7830 ligeiros de passageiros, mais 13,8% na comparação com 2019.

Em 2020, foram matriculados 176 992 veículos, menos 33,9% face a 2019, revelaram na segunda-feira os dados da Associação Automóvel de Portugal (ACAP). É preciso recuar a 2014, último ano da troika, para encontrar um número tão baixo nos últimos anos: 172 357 unidades.