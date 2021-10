Tesla quer mudar sede da Califórnia para o Texas

Elon Musk, presidente da Tesla © HANNIBAL HANSCHKE / POOL / AFP

O desapontamento de Elon Musk com a Califórnia (EUA) terá começado no início da pandemia, com o fundador e líder da Tesla - construtora automóvel de carros elétricos - a não ver com bons olhos a forma como a região de Alameda respondeu à crise gerada pela covid-19. Agora, o presidente executivo da empresa pretende mudar a sede da Tesla da Califórnia para o Texas.

Esta novidade, de acordo com a BBC, foi apresentada nas últimas horas pelo próprio Musk durante o encontro anual com os acionistas da fabricante automóvel. Terá apresentado vários argumentos que sustentam esta decisão. Entre eles, que a fábrica no Estado da Califórnia está "bloqueada" e que, neste Estado, é difícil para os seus funcionários encontrarem habitação a preços acessíveis.

"Há um limite em relação à dimensão que é possível escalar na Bay Area [Califórnia]. Em Austin [capital do Texas], a nossa fábrica está a cerca de cinco minutos do aeroporto e a 15 minutos do centro da cidade", disse, citado pela estação britânica.

Apesar da mudança de sede, a Tesla não pretende abandonar a Califórnia. Musk indicou aos acionistas que a empresa pretende aumentar a produção em 50% tanto nas infraestruturas no Estado da Califórnia como no Nevada.