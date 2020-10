Tesla vai enviar 7 mil Model 3 feitos em Xangai para a Europa

Model 3 da Tesla em exibição na conferência mundial de inteligência artificial, na China, em agosto de 2019. © EPA/WU HONG

Serão até sete mil veículos e Portugal está na lista de países europeus a receber algumas unidades. Conforme avança esta semana o jornal com ligações estatais The Paper, estarão prestes a sair da fábrica da Tesla em Xangai, na China, cerca de sete mil veículos.

O envio poderá ser feito ainda esta terça-feira, refere o jornal, que indica que estes carros elétricos poderão chegar à Bélgica no final do próximo mês. Na semana passada já tinha sido divulgado que a Tesla começaria com as exportações do Model 3 feito na China, sendo, na altura, desconhecido um número mais concreto de veículos.

Estarão planeadas entregas para vários países europeus, incluindo Portugal, Alemanha, França, Itália, Holanda, Suíça e Suécia.

A fábrica da Tesla na China, a gigafactory, começou a produção no ano passado. A fabricante automóvel refere que a capacidade de produção desta unidade já chega às 250 mil unidades por ano. Anteriormente a Tesla teve vários constrangimentos ligados à produção de veículos, com algumas dificuldades em atingir as metas de produção definidas.

O Model 3 é o modelo mais acessível da linha de veículos da Tesla, com um preço base que em Portugal arranca nos 48900 euros.