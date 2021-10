Tesla vale um bilião após encomenda de 100 mil elétricos

Tecnológica norte-americana consegue negócio de cerca de quatro mil milhões de dólares (3,4 mil milhões de euros). © EPA/MICHAEL REYNOLDS

A fabricante de veículos elétricos Tesla atingiu pela primeira vez, uma capitalização de mais de um bilião de dólares na bolsa de Nova Iorque (EUA), depois de a Hertz ter anunciado uma encomenda de 100 mil carros.

As ações do grupo de Elon Musk subiram para 996, 57 dólares durante a sessão, antes de recuarem de forma ligeira. Cerca das 18:20 (hora de Lisboa), ainda se encontravam em alta -- perto dos 9%.

A ultrapassar o limite simbólico de um bilião de dólares, a Tesla junta-se assim à Apple, Microsoft, Google e Amazon no clube das empresas mais ricas de Wall Street.

A subida no mercado de ações também consolida a posição de homem mais rico do mundo para Elon Musk, que segundo a empresa FactSet, detém cerca de 17% das ações da Tesla.

As ações da fabricante já haviam subido após a divulgação dos lucros na semana passada, tendo registado vendas e ganhos recordes no terceiro trimestre do ano, apesar dos problemas de fornecimento e da escassez de semicondutores que afetam o mercado.

Mas, hoje, Tesla voltou a ver as suas ações subirem após a empresa de serviços de aluguer de veículos Hertz ter anunciado a compra de 100 mil carros elétricos até ao final de 2022.

Para o diretor-executivo interino da Hertz, Mark Fields, as viaturas "tornaram-se produtos convencionais", e a "procura e o interesse [por este tipo de carro] estão apenas a começar a aumentar em todo o mundo".

"Uma encomenda desta magnitude (...) destaca a adesão gradual de veículos elétricos nos Estados Unidos [da América], disse também o analista Dan Ives, corretora Wedbush.

A Hertz vai estabelecer também a sua própria rede de carregamento de veículos elétricos, enquanto se esforça para produzir a maior frota de carros elétricos de aluguer na América do Norte.

A empresa conta colocar três mil carregadores em 65 locais nos Estados Unidos até ao final de 2022 e quatro mil até ao fim de 2023. Muitos locais de recarga da Hertz vão estar localizados em aeroportos e zonas habitacionais.

Em entrevista à agência de notícias AP, Mark Fields não quis revelar quanto a empresa está a investir com a encomenda, mas assegurou que a Hertz tem capital suficiente e um balanço saudável depois de ter saído da proteção contra a falência em junho.

De acordo com a AP, o negócio valerá cerca de quatro mil milhões de dólares, porque cada Modelo 3 da Tesla tem um preço base de cerca de 40.000 dólares.

Mark Fields deixou claro que os veículos elétricos estão cada vez mais a tornar-se populares e que os estudos mostram que, nos últimos cinco anos, o interesse do consumidor por aquele tipo de viaturas cresceu drasticamente.

"Mais estão dispostos a experimentar e a comprar. É impressionante", disse.