TGV: CP vai pagar 336 milhões de euros por 12 comboios de alta velocidade

A CP vai avançar no próximo ano com o concurso para a compra de 12 comboios de alta velocidade, num investimento total estimado de 336 milhões de euros. A medida está inscrita na proposta do Orçamento do estado para 2023, entregue esta segunda-feira, 10, no Parlamento pelo ministro das Finanças, Fernando Medina.

"Este investimento deverá ser feito com fundos próprios da empresa, viabilizado pelo saneamento da dívida histórica da mesma", lê-se no documento.

Os comboios destinam-se a servir a Linha de Alta Velocidade que ligará o Porto e Lisboa em uma hora e quinze minutos, num investimento previsto de 4900 milhões de euros até 2030.

No próximo ano a CP espera ainda adjudicar o concurso lançado em 2021 para a compra de 117 comboios (62 automotoras elétricas para os serviços urbanos e 55 para os serviços regionais), orçamentado em 829 milhões de euros e financiado pelo Fundo Ambiental e por fundos europeus.

O ministro das Infraestruturas e da Habitação, Pedro Nuno Santos tinha já referido recentemente que a conclusão daquela que intitulou como "a maior aquisição de comboios de toda a história da CP" só estaria fechada no início de fevereiro de 2023 e não durante este ano, conforme estava previsto, devido à falta de stock de comboios em stand.

O Orçamento do Estado para 2023 adianta ainda que no próximo ano entra em execução o contrato estabelecido entre a CP e a Stadler Rail - aprovado pelo governo em setembro de 2018 - para o fornecimento de 22 automotoras para o serviço regional - 12 unidades híbridas e de 10 unidades elétricas - que custarão 158,14 milhões de euros. Recorde-se que a luz verde do Tribunal de Contas ao negócio só chegou três anos depois, em outubro do ano passado. A autorização do TdC ao negócio era necessária por se tratar de um contrato público acima dos 350 mil euros.