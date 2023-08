The Fladgate Partnership compra negócio de distribuição de vinhos da Direct Wine

Adrian Bridge, CEO da The Fladgate Partnership © João Manuel Ribeiro/Global Imagens

A The Fladgate Partnership, dona de marcas de vinho do Porto como a Taylor's, Fonseca ou Croft, adquiriu o negócio de distribuição de vinhos da Direct Wine, incorporando-a na distribuição do grupo, segundo um comunicado divulgado hoje.

"A The Fladgate Parternship chegou a acordo com Raul Riba d'Ave para adquirir o negócio de distribuição de vinhos da Direct Wine, lda. O objetivo é incorporar este negócio na atual distribuição operada por uma das empresas do grupo, a Grossão -- Comércio de Bebidas S.A", pode ler-se num comunicado divulgado hoje pelo grupo liderado por Adrian Bridge.

De acordo com o mesmo comunicado, "o negócio tornar-se-á efetivo a 01 de setembro", e a nova distribuição "passará a operar com a chancela comercial de Direct Wine Nacional, que assumirá os funcionários, todos os atuais clientes e praticamente todas as marcas da atual Direct Wine".

Questionada pela agência Lusa acerca do valor do negócio, fonte oficial da The Fladgate Partnership disse que os valores não serão divulgados publicamente.

"Raul Riba D'Ave passará a exercer funções de diretor geral de uma das divisões do grupo, para além de consultadoria em exclusividade para determinadas áreas do grupo, nomeadamente na parte da distribuição de vinhos. A antiga Direct Wine mudará o seu nome e passará a dedicar-se apenas à formação sobre vinhos, especialmente através dos cursos da WSET, a maior escola de vinhos do mundo", pode ainda ler-se no comunicado.

Citado no mesmo texto, Adrian Bridge referiu que o negócio "não apenas ampliará" o portefólio da The Fladgate Partnership (TFP) quanto a marcas distribuídas, "mas também abre novas oportunidades" de expansão para outras regiões vinícolas.

Já Raul Riba D'Ave, que já tinha trabalhado na TFP entre 2003 e 2008, referiu que "o negócio foi muito natural, pois ambas as casas têm estruturas comerciais muito similares, não sendo necessárias grandes alterações ou adaptações".

Também hoje, a TFP anunciou duas contratações para quadros superiores do grupo, com Javier Beneyto a assumir funções como administrador da divisão de Hotéis e Turismo, e Bernardo Marquez como diretor-geral do World of Wine (WOW), em Vila Nova de Gaia, acumulando funções com as de diretor comercial.

Javier Beneyto ficará a cargo das unidades de hotelaria e turismo do grupo, nomeadamente o WOW, as caves da Taylor's e da Fonseca, o hotel The Yeatman, o Vintage House no Douro, o Hotel da Estrela e o Palacete Chafariz d'El Rei em Lisboa, ainda o Museu do Vitral, o Ferry no rio Douro e os 20 restaurantes do grupo.

Já Bernardo Marquez ficará responsável, além do quarteirão cultural WOW, pelos centros de visita da Taylor's e da Fonseca, entre outras unidades, segundo um comunicado hoje divulgado pelo grupo.