The Lisbon MBA fica entre os 100 melhores no ranking do Financial Times

O The Lisbon MBA, programa da Universidade Católica de Lisboa juntamente com a Nova SBE, em colaboração com o MIT Sloan School of Management, ficou entre os 100 melhores programas de MBA executivos do mundo: ocupou a 40ª posição na Europa e 84ª a nível mundial, segundo o comunicado desta segunda-feira. Este programa também é o único MBA executivo português a fazer parte deste ranking do Financial Times,

Entre os principais critérios de avaliação, destaque para os aumentos salariais ganhos com o MBA, objetivos atingidos e satisfação global dos alunos com o programa.

Segundo o Financial Times, os graduados do The Lisbon MBA têm um aumento, em média, de 55% no salário nos três anos seguintes à conclusão do programa.

"Ser distinguido pelo ranking do Financial Times como um dos melhores programas do mundo é um resultado que confirma o sucesso que a Católica Lisboa e a Nova SBE têm alcançado em conceber programas de MBA de classe mundial e reflete o investimento contínuo em todas as componentes dos programas", explica a nota.

De acordo com a diretora executiva do The Lisbon MBA, Maria José Amich, "esta distinção, feita pelo Financial Times é extremamente importante para toda a comunidade do The Lisbon MBA". "O reconhecimento do Financial Times é o resultado de um trabalho conjunto na procura da excelência e inovação continua que nos leva a estar consistentemente entre os melhores do mundo", acrescenta.

Para o reitor da Católica Lisboa, Filipe Santos, e o reitor da Nova SBE, Daniel Traça, "esta posição cimeira do The Lisbon MBA Executive reflete o sucesso do programa e a excelente carreira profissional dos graduados". "Reflete também o sucesso desta parceria que junta três escolas de renome mundial para colocar Portugal e Lisboa no mapa dos melhores MBA do mundo", sublinham.

"O ranking Executive MBA 2022 do Financial Times é uma referência de escolas de gestão a nível mundial. Todos os anos, distingue os 100 melhores MBA do mundo", conclui a nota.