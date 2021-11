The Lodge. Um quarto com vista para um Porto tão perto

O The Lodge, que abriu em outubro do ano passado, tem no Reino Unido, Alemanha, França, América do Norte e Brasil os seus mercados alvo. Pandemia tem impedido plena operação. © D.R.

A vista para a zona ribeirinha do Porto é talvez o melhor cartão-de-visita do último projeto turístico de Mário Ferreira, empresário que se iniciou no mundo dos negócios com os cruzeiros fluviais no Douro e que foi estendendo a sua ação empreendedora às viagens oceânicas, hotelaria, imobiliário e mais recentemente aos media, com a aquisição da TVI. Mas nem o singular e pitoresco casario que tantos turistas atraiu nos últimos anos consegue fazer frente aos efeitos negativos da pandemia no setor. Ainda assim, o The Lodge decidiu enfrentar a maré e há pouco mais de um ano abriu a porta para os seus 119 quartos de luxo, construídos no espaço em tempos ocupado pelas caves de vinho do Porto da Real Companhia Velha, em Gaia.

Longe das expectativas iniciais, o hotel tem navegado ao sabor das ondas pandémicas, com uma taxa de ocupação oscilante, uma equipa que ainda é metade do projetado e, apesar dos processos de vacinação na Europa, com as incertezas inerentes à propagação do vírus nos mercados de aposta - Reino Unido, Alemanha, França, Espanha, América do Norte e Brasil. Os atributos para o sucesso do investimento, cujo valor passou os 30 milhões de euros, estão cravados na arquitetura e design do espaço sob inspiração da temática vinícola e numa estratégia assente na identidade portuguesa. Como tudo isto acabará por passar e aproxima-se a época das celebrações em família e de dar largas à alegria da chegada de um novo ano, o The Lodge está já a elaborar os programas para o Natal e Ano Novo, onde o restaurante D. Maria terá lugar de destaque.

Cunho real e português

Enquanto se aguardam por esses tempos de celebração, as cinco estrelas cravadas na parede da fachada, mesmo por baixo das letras acobreadas que compõem o nome The Lodge Wine & Business Hotel, são já um convite para ingressar no ambiente exclusivo, envolto em objetos de design, materiais e tonalidades marcados pelo imaginário das caves de vinho do Porto. A cortiça, as barricas, os cestos de vindima, os balseiros, os troncos ou as folhas das vinhas são as matérias-primas que serviram de inspiração à designer Nini Andrade Silva para criar os diversos elementos decorativos dos espaços públicos e privados do hotel. O The Lodge é uma ode ao vinho, com especial destaque ao Douro vinhateiro e, neste capítulo, serve de espaço expositivo a algumas das fotografias do espólio da centenária Fotografia Beleza, comprado já há vários anos por Mário Ferreira.

Nos quartos e suítes - 67 Superior, 38 Deluxe (todos com vista para o rio) e sete Terrace Deluxe, dois dos quais Signature Suites, o equivalente ao que é habitual designar-se de suíte presidencial -, o ambiente vínico é também o motivo decorativo, que se completa na escolha criteriosa de produtos made in Portugal. Como aponta Joana Pimenta, do departamento de vendas e marketing do hotel, os lençóis, as toalhas, os colchões, as torneiras, as cutelarias ou louças são tudo produtos de reconhecidos fabricantes portugueses.

E a identidade nacional estende-se ao restaurante do hotel, o D. Maria, assim batizado em homenagem à Infante D. Maria que, segundo reza a história, é autora do primeiro livro de receitas português. O espaço de restauração, de porta literalmente aberta ao público - há inclusive uma entrada direta para os clientes que não queiram passar pelo hotel -, é também um tributo à gastronomia tradicional, com uma carta que destaca iguarias da região, como as tripas à moda do Porto, a vitela estufada com arroz de enchidos de Trás-os-Montes, o bacalhau confitado com puré de gravanços ou o pudim de Abade de Priscos, envolvidos num toque de modernidade. Uma ementa que pisca o olho às famílias, mas que se pode também servir numa das duas salas exclusivas que integram o restaurante (a dos 20 e a dos 30), ideais para eventos privados.

Num contexto onde o vinho é rei, o restaurante D. Maria tem atualmente disponível uma seleção de 300 referências de origens do norte ao sul do país, incluindo ilhas, e para agradar a todos os palatos algumas marcas de champagne. Dentro desta temática, o The Lodge Bar completa a oferta com uma variedade ímpar de cocktails, cinco dos quais envelhecidos e criados dentro de portas, e provas vínicas.