TheFork com novo visual para aproximar as pessoas

Sérgio Sequeira, country manager do TheFork © DR

Aproximar as pessoas, fomentar o espírito humano e defender a cultura da restauração. São estes os pilares básicos representados na nova identidade visual da plataforma de reserva de restaurantes, TheFork. O icónico garfo mantém-se, mas a empresa quis reforçar a ligação emocional entre os restaurantes e os seus utilizadores, por isso, avançou para um rebranding.

Ao mesmo tempo, pretende aumentar a sua visibilidade enquanto marca, "para que cada vez mais clientes venham aos restaurantes e para que continuemos a contribuir para o desenvolvimento do setor da hotelaria", frisa Sérgio Sequeira, em conversa com o Dinheiro Vivo.

O country manager do TheFork adianta que a plataforma alcançou um "estado de maturidade da marca", pelo que esta é a altura ideal para refletir sobre a sua missão enquanto empresa e criar um objetivo e uma imagem que melhor se adequa ao seu verdadeiro papel no setor da restauração. "Este novo visual visa proporcionar clareza e coerência nos 12 mercados onde estamos atualmente presentes e ter um impacto mais eficaz em todos os nossos públicos, enquanto construímos uma comunidade crescente de clientes", especifica.

Como diz Sérgio Sequeira, o TheFork tem conseguido atingir o propósito para o qual foi criado: apoiar os restaurantes no seu objetivo de maximizar o número de reservas e de clientes no seu negócio. No entanto, a ligação emocional que a marca desejava estabelecer com restaurantes e utilizadores ainda não tinha sido totalmente conseguida. Precisava de uma história humana forte e convincente, aponta o responsável. "E é aqui que reside o principal ponto de partida do nosso rebranding, que tem como objetivo mostrar-nos ao mundo como um facilitador de experiências reais à volta de uma mesa".

Ou seja, para continuar a atrair mais clientes, dar a conhecer os restaurantes e criar laços mais fortes entre ambos, "tivemos de continuar a crescer e a evoluir como marca, especialmente num contexto cada vez mais digitalizado".

Nova ferramenta

Além da "nova cara", a plataforma lançou a Revenue Management, uma nova ferramenta (dentro do TheFork) que vai permitir aos restaurantes associados compreender de forma rápida e fácil o impacto das campanhas promocionais e, de uma maneira geral, o impacto que as reservas online têm no seu negócio, explica Sérgio Sequeira.

Com a Revenue Management, os estabelecimentos podem aceder a um painel informativo que ajuda a avaliar o valor que o TheFork aporta ao seu negócio, "como o efeito sobre as margens, o número de reservas, bem como o aumento da visibilidade e reputação online, através de métricas como visitas, avaliações mensais e aquisições de novos clientes", detalha o dirigente da plataforma digital.

A ferramenta já está em funcionamento e, numa primeira fase - também para questões de melhoria ou adaptação, - o TheFork está a analisar o feedback dos restaurantes. "A melhoria continua do nosso software é uma das nossas principais prioridades enquanto empresa, de forma a satisfazer sempre as necessidades dos restaurantes", garante o responsável. E, na mesma linha, embora só para o ano, a Revenue Management vai agregar uma nova funcionalidade: um modelo preditivo.

Ou, como detalha Sérgio Sequeira, a ideia é oferecer aos restaurantes a possibilidade de melhorar a sua estratégia de desempenho em tempo real, com uma resposta mais dinâmica baseada nas flutuações da procura. "Uma forma de os restaurantes conseguirem tirar a máxima rentabilidade dos seus espaços, uma vez que, com estas análises, saberão como otimizar as suas taxas de ocupação", diz.

Sem especificar o investimento levado a cabo nesta nova funcionalidade da plataforma digital, Sérgio Sequeira diz que o retorno será a possibilidade de os restaurantes parceiros do TheFork aumentarem o negócio e otimizarem a sua atividade. "Quanto melhor for a oferta e capacidade de resposta do restaurante, melhor será a satisfação dos nossos utilizadores", garante.

A crescer

Globalmente, o TheFork está presente em 12 países e tem 55 mil restaurantes parceiros. Em Portugal, conta com mais de 3200 estabelecimentos associados e, diz Sério Sequeira, que a plataforma apresenta "um aumento de 20% no número de restaurantes disponíveis na app versus o ano passado".

Ainda a nível nacional, no ano passado, e quando em comparação com 2019, a marca cresceu 85%. Para este ano, as previsões são de crescimento de 60%, face a 2022.

E, para ajudar a melhorar a experiência de utilizar a plataforma, a empresa espera que o TheFork Pay chegue a Portugal rapidamente. "É́ uma solução integrada na nossa aplicação que agiliza o processo de pagamento, oferecendo uma experiência 100% digital na hora de pagar a conta, cujas comissões assumimos na íntegra, com o objetivo de facilitar a sua implementação no setor", detalha Sérgio Sequeira.

No futuro próximo, os responsáveis acreditam no crescimento do TheFork, tanto em utilizadores, como em restaurantes parceiros.