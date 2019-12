TheFork compra Booktable à Michelin e expande-se em cinco países

Não foram divulgados montantes envolvidos no negócio, mas a TheFork, uma empresa do universo TripAdvisor, comprou o serviço de reservas online Booktable à Michelin. A aquisição permite ao TheFork “consolidar mercados” e expandir-se para cinco novos países: Reino Unido, Alemanha, Áustria, Finlândia e Noruega.

Em comunicado, onde detalha mais sobre esta parceria com impacto na estratégia europeia, a empresa explica que os “14 mil restaurantes disponíveis no Booktable” podem juntar-se aos já 67 mil disponíveis na aplicação TheFork.

“Estamos felizes em adicionar a Bookatable by Michelin à família do TripAdvisor. Este contrato permite-nos continuar a expandir os nossos negócios geograficamente, oferecendo um serviço ainda mais valioso aos restaurantes e aos utilizadores”, disse Bertrand Jelensperger, vice-presidente sénior do TripAdvisor Restaurantes e CEO do TheFork.

A Michelin, conhecida pela elaboração do famoso Guia Michelin, assinou ainda uma parceria de conteúdo e licenciamento com a TheFork, para combinar os 14 mil restaurantes presentes no famoso guia com os espaços disponíveis na plataforma TheFork. O comunicado detalha que os restaurantes do Guia vão manter as categorias, divididas entre Star, Bib Gourmand e Plate, informação essa que estará também presente nas plataformas da TripAdvisor.

Outra vertente da parceria estará ainda ligada à disponibilização de quatro mil restaurantes em toda a Europa, presentes no Guia Michelin, “a preços acessíveis e reserváveis no TheFork e na plataforma digital do Guia Michelin”. “Em breve, tornaremos os restaurantes da seleção Michelin reserváveis e mais visíveis nas nossas plataformas para melhor atender os nossos utilizadores e direcionar os clientes certos para cada restaurante”.

Neste momento, o TheFork está presente em 22 mercados, contando com um total de 80 mil restaurantes disponíveis na plataforma.