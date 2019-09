Thomas Cook: Há hotéis no Algarve com dívidas de dois milhões

A Associação dos Hotéis e Empreendimentos Turísticos do Algarve (AHETA) está a fazer o levantamento das dívidas deixadas pela falência da Thomas Cook. Há casos onde as dívidas ultrapassam os dois milhões de euros, indica o Expresso.

“Temos situações muito preocupantes, de dívidas avultadas em alguns hotéis que trabalhavam com a Thomas Cook”, afirma Elidérico Viegas, presidente da AHETA, referindo haver casos de dívidas aos hotéis que individualmente vão desde 800 euros, atingindo em alguns casos mais de 2 milhões de euros.

“Não é uma coisa de somenos, estamos a falar de dívidas em julho e agosto, que para os hotéis do Algarve representam 50% da sua faturação anual”, frisa o presidente da AHETA. “Há hotéis pequenos com dívidas de 50 mil a 60 mil euros, o que, para a sua dimensão, é um montante muito elevado. Há outros hotéis de média dimensão com dívidas de 100 mil euros, outros de 500 mil euros, outros de 1 milhão e outros com mais de 2 milhões, temos situações muito diferenciadas”.

O presidente da AHETA, a hipótese de os hotéis poderem ser ressarcidos destas dívidas é “zero”. “Não há histórico de os hotéis recuperarem créditos resultantes de falências de operadores”.