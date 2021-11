Thomas Hegel Gunther será o novo diretor-geral da Autoeuropa

Thomas Hegel Gunther sucede a Miguel Sanches como diretor-geral da Volkswagen Autoeuropa © Volkwagen

Thomas Hegel Gunther será o novo diretor-geral da Volkswagen Autoeuropa a partir de 1 de dezembro, substituindo Miguel Sanches, no cargo desde março de 2016, que irá agora assumir a função de vice-presidente de operações da Volkswagen do Brasil e região SAM (América do Sul), informou a empresa em comunicado de imprensa esta terça-feira.

Até setembro deste ano, a fábrica de Palmela da Volkswagen produziu 145 899 unidades, mais 9,2% face ao período homólogo do ano passado mas ainda abaixo dos números referentes a 2019, ano pré-pandemia. A falta de semicondutores está a penalizar cada vez mais a indústria automóvel nacional, principalmente na fábrica que produz os modelos T-Roc e o monovolume Volkswagen Sharan.

No início de outubro, Thomas Hegel Gunther já era apontado como sendo o sucessor de Miguel Sanches, segundo noticiou o Jornal Económico. Mas a confirmação só foi oficializada esta terça-feira pela empresa.

O novo diretor-geral da Autoeuropa juntou-se em 2000 à Volkswagen AG através de um programa de formação internacional. Entre 2007 e 2013, exerceu diversos cargos de gestão na área de componentes e em 2015 tornou-se CEO da SITECH Sp. na Polónia, que é a unidade da Volkswagen Group Components responsável pelo fornecimento de bancos, ao mesmo tempo que foi porta-voz do conselho de administração da SITECH Sitztechnik GmbH. Desde 2018, é responsável pelo controlo de produção e logística da Volkswagen.

No mesmo comunicado, a empresa avança que Miguel Sanches, enquanto vice-presidente de operações na Volkswagen do Brasil e região SAM, terá como responsabilidade a gestão das unidades de produção do Grupo Volkswagen no Brasil e na Argentina. Será um regresso à América do Sul, depois de em 2011 ter sido diretor de produção do fabricante de automóveis no México, tendo em 2014 assumido a vice-presidência de produção e logística. Já em Portugal, "enquanto diretor-geral, cargo que desempenha desde março de 2016, Miguel Sanches liderou o lançamento do T-Roc e o crescimento da fábrica de Palmela até ao valor máximo de 254 600 unidades produzidas em 2019", destaca a mesma nota sobre o gestor que já tinha estado na Autoeuropa entre 1993 e 2011.