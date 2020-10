Tiago Melo - o homem que 'contratou' Cristina - segue para L'Oréal Paris. Vai liderar segmento masculino a nível mundial

Tiago Melo e Cristina Ferreira © Fotografia: D.R.

Tiago Melo, até aqui diretor de produtos de grande consumo da L'Oréal Paris, está a caminho da casa mãe para assumir a direção de marketing global da L'Oréal Paris Men Expert. Em Portugal, o profissional posicionou a L'Oréal na liderança da coloração e nos cuidados de rosto, com a associação das marcas Excellence Creme e Revitalift a Cristina Ferreira, apresentadora, embaixadora da marca desde 2019, que apelidou de "Oprah portuguesa". Afonso Cruzeiro assume, a partir de meados de novembro, como diretor de marketing Mass das marcas de grande consumo.

"Nos últimos dois anos realizámos um trabalho de proximidade com os portugueses e os resultados estão à vista: um enorme crescimento da posição de L'Oréal Paris no segmento de cuidados de rosto, masculino e coloração", afirma Tiago Melo, citado em nota de imprensa. "Foram vários os momentos que considero marcantes para o posicionamento das marcas. Em Garnier, reforçámos o eixo da sustentabilidade com o lançamento de Green Beauty, que assume metas firmes e que se traduz no lançamento de produtos inovadores, como é o caso de shampoos sólidos ou Fructis Hairfood. Em L'Oréal Paris marcámos a história da marca com uma nova embaixadora, Cristina Ferreira, que aproximou a marca das mulheres portuguesas, transmitindo confiança, empoderamento e autoestima. De destacar as inúmeras campanhas e ativações locais para ambas as marcas que reforçam a ligação a todos os portugueses, consumidores, influenciadores e parceiros", reforça.

Tiago Melo segue para a casa mãe, em Paris, como Global Marketing Manager L'Oréal Paris Men Expert - já tinha estado anteriormente como Marketing Coordinator Europe L'Oréal Paris - uma das "grandes alavancas de crescimento doo grupo nos próximos anos", refere a companhia.

Nessa gama, em Portugal, a multinacional tinha escolhido Bispo, João Cajuda e Nelson Évora como embaixadores. "Esta campanha foi uma "bomba" e agitou o mercado de homem. Em particular o mercado de skincare masculino cresceu com a campanha e L"Oréal Paris conseguiu reforçar a sua liderança. A grande vitória desta campanha está em deos (desodorizantes), que também é o maior mercado onde operamos. A marca é agora em nº2 na categoria de desodorizantes roll-on, um objetivo essencial desta campanha", adiantou Tiago Melo em recente entrevista ao Dinheiro Vivo.

Novo diretor já em novembro

A partir de meados de novembro, Afonso Cruzeiro é o novo responsável pelos produtos mass de grande consumo da multinacional, depois de vários anos na sucursal da marca no Reino Unido. "É com muito orgulho que regresso à L'Oréal Portugal, casa onde fui muito feliz. Regresso após oito anos fantásticos na sucursal da L'Oréal no Reino Unido, em Londres, um dos mercados de beleza mais sofisticados do mundo, com uma componente digital e comércio online mais avançadas da Europa e sempre com a sustentabilidade como premissa fundamental", diz citado em nota de imprensa. "Volto com muita vontade de trabalhar com o talento português que considero único, ao nível dos melhores do mundo para, juntos, inovarmos e fazermos face aos tempos desafiantes que temos pela frente e acredito que a experiência que levo de fora poderá contribuir para isso", afirma.

Licenciado em Economia pela Universidade de Coimbra e mestre em Gestão pela Universidade Nova, o percurso profissional do novo Diretor de Marketing Mass da L"Oréal Portugal tem sido pautado por diversos desafios, no qual se incluem passagens pelo Sporting Clube de Portugal e pela Henkel, onde iniciou a sua carreira na área do Marketing, antes de ingressar na L'Oréal, onde está em funções há mais de sete anos.