Time Out Market abre-se ao Porto e a Barcelona. Com uma portuguesa aos comandos

No ADN do Time Out Market desde que se inaugurou, em Lisboa, há quase uma década, Ana Alcobia foi a escolhida para assumir a liderança dos mercados de Portugal e Espanha.

Numa altura em que se estreiam novas localizações aqui e no país vizinho, a responsável vai manter as funções que tem desde a fundação no Time Out Market do Mercado da Ribeira, a primeira localização e o espaço mais visitado do grupo, alargando o âmbito da sua atuação ao Porto e Barcelona, que abrem portas ainda neste ano e em 2024, respetivamente.

"A promoção é o reconhecimento do trabalho que Ana Alcobia tem feito desde 2014, ano da fundação do Time Out Market de Lisboa, e que tem sido o modelo de inspiração da expansão da marca", explicam os responsáveis, adiantando que a nova lead ibérica reportará diretamente à Co-CEO do TOM, Lda., Sandy Hayek. "A Ana Alcobia - e a sua equipa - tem sido fundamental para fazer do Time Out Market de Lisboa, a nossa primeira localização, o incrível sucesso que é hoje", justifica Hayek.

Ana Alcobia © DR

Desde que abriu portas no Mercado da Ribeira, em 2014, o Time Out Market cresceu para um total de 26 restaurantes, sete bares, cinco lojas, um espaço de cowork, uma academia de cozinha e uma sala de espetáculos, recebendo uma média de 66 nacionalidades diferentes por semana e sendo "o local mais visitado da cidade, com mais de quatro milhões de visitantes por ano".

Foi precisamente este sucesso que motivou a expansão da marca pelo mundo, com cinco localizações novas em 2019 na América do Norte - em Miami, Nova Iorque, Boston, Chicago e Montreal -, a que se somou o Dubai em 2021, todos "com total influência da equipa e desenho do famoso mercado luso". Além do Porto e de Barcelona, estão ainda previstas mais aberturas em Osaka, Praga, Cidade do Cabo e Abu Dhabi.

"O Porto e Barcelona são cidades-chave na evolução natural de uma marca como o Time Out Market. São, aliás, das cidades com um dos melhores cartazes gastronómicos e culturais do mundo, o que torna difícil escolher os eleitos, mas toda a operação muito natural", refere Ana Alcobia. "Estas aberturas pretendem devolver aos portuenses e aos catalães localizações da cidade que não podem ser para um turismo de massas pouco cuidado. A qualidade do melhor que cada uma das cidades tem para mostrar fica assim garantido."