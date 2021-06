Time Out Market Lisboa transmite jogos do Euro 2020

Time Out Market em Lisboa © Gustavo Bom / Global Imagens

O Time Out Market, em Lisboa, será um dos palcos da transmissão dos jogos do Euro 2020. Até 11 de julho, o food hall do Time Out Market Lisboa transforma-se num estádio do Euro 2020, com a transmissão de todos os jogos de futebol em dois ecrãs gigantes powered by Coca-Cola.

Citado em comunicado, o vice-presidente & Portugal country director da Coca-Cola Europacific Partners, refere que a parceria representa para a multinacional "um momento muito importante desta retoma, onde a recuperação dos momentos de socialização, com segurança e confiança, é vital para todos". Rui Serpa acrescenta: "Podermos proporcionar este momento juntos deixa-nos também com o sentimento de orgulho e contributo nacional, por tudo o que significa - a reabertura com união, espírito de equipa e, claro, muita celebração, num espaço de excelência e grande referência da nossa capital".

A entrada é livre, limitada à lotação do espaço e ao número de lugares sentados. Recorde-se que o Time Out Market Lisboa conta com 25 restaurantes, sete bares, sete quiosques e cinco lojas, além de um espaço de cowork, uma academia de cozinha e uma sala de espetáculos.